Picture Perfect: verraderlijke verschijning

Niet is wat het lijkt in de natuur. Zo blijkt maar weer als je kijkt naar de atlasvlinder (Attacus atlas). De uiteinden van zijn vleugels hebben namelijk verdacht veel weg van een slangenkop. Hij wordt daarom in het buitenland ook wel de ‘slangenkopvlinder’ genoemd. Zijn uiterlijke verschijning komt handig van pas bij het afschrikken van natuurlijke vijanden, zoals de kraai.

De atlasvlinder is niet alleen bijzonder vanwege zijn vleugels. Met een spanwijdte van 25 tot 30 centimeter behoort deze soort tot de grootste vlinders ter wereld. Bovendien kan het vleugeloppervlak tot wel 400 vierkante centimeter worden. In dat opzicht spant de atlasvlinder zelfs de kroon. Vanwege zijn grootte is hij dan ook vernoemd naar een Titaan uit de Griekse mythologie: Atlas.

