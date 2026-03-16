Picture Perfect: gruwelijk mooi

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een vleermuis die een kikker grijpt.

In het bos in Panama vlogen onlangs twintig franjelipvleermuizen rond met rugzakjes – bevestigd door biologen van onder meer Naturalis Biodiversity Center. De tags in deze rugzakjes registreerden alle bewegingen en geluiden rondom de vleermuizen. De onderzoekers hoopten zo meer inzicht te krijgen in het jachtgedrag van de dieren.

En dat lukte. De vleermuizen bleken afwachtend in de lucht te blijven hangen, klaar om hun prooi – een vogel, klein zoogdier of hier op de foto een kikker – te belagen. De rest van de nacht rusten ze uit, tot de volgende jacht. En, zo ontdekten de biologen ook: een franjelipvleermuis eet in een maaltijd bijna zijn hele lichaamsgewicht (zo’n 30 gram) op.

Deze shot stond ook in KIJK editie 2 van 2026.