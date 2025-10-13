Picture Perfect: walvis van koraal

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een walvis van koraal.

In de Caribische Zee, zo’n 80 kilometer voor de kust van Belize, ligt Lighthouse Reef. Dit koraalrif vormt een ondiepe lagune en een paar kleine eilanden. Op één van die eilandjes stond vroeger een vuurtoren waar het rif zijn naam aan dankt.

Spuitgat

In 2020 maakte een astronaut in het internationale ruimtestation ISS een foto van Lighthouse Reef. Vanuit de ruimte lijkt het rif een beetje de vorm van een walvis te hebben. De ongeveer 35 kilometer lange ‘walvis’ heeft zelfs een spuitgat: het donkerblauwe rondje in het midden van de foto.

Dit ‘spuitgat’ is de Great Blue Hole: een onderzees zinkgat van circa 300 meter breed en 124 meter diep. Omdat het omringende rif slechts een paar meter diep is, oogt het water in de Great Blue Hole veel donkerder.

De Great Blue Hole is zo’n 300 meter breed en 124 meter diep. Beeld: USGS.

Lighthouse Reef trekt jaarlijks duizenden duikers. In de lagune wemelt het van leven, zoals kleurrijke vissen en schildpadden. En op de koraaleilandjes vind je veel kokospalmen, vogels (waaronder piraatvogels), gekko’s en hagedissen. Maar door een gebrek aan zuurstof en licht is er in de Great Blue Hole naast menselijke duikers weinig leven te vinden.

Bron: NASA