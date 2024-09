‘Princess of R&B’: waarom stortte het vliegtuig van zangeres Aaliyah neer?

Muzikanten vliegen veel. Geen wonder dus dat een aantal van hen de afgelopen decennia bij crashes is omgekomen. En vaak lag daar een combinatie van overmoed, haast, gierigheid en algeheel geklungel aan ten grondslag. In deze aflevering van de serie Vallende sterren: het dodelijke vliegtuigongeluk van Aaliyah.

In 2001 heeft de dan 22-jarige popster en actrice Aaliyah al een heel leven achter zich en een lange succesvolle carrière in het verschiet. Maar daar komt abrupt een einde aan. Beeld: Anacieto Rapping/Latimes/Getty Images.

Onbeperkt zicht, een aangename temperatuur en een licht briesje vanuit het oosten. Niets lijkt een probleemloze vlucht van de Cessna 402 in de weg te staan. Maar vlak na het loskomen van de baan helt het tweemotorige proppellertoestel scherp naar links over en enkele seconden later stort het in een moeras neer. Dat kost alle negen inzittenden het leven. Een van hen is de zangeres Aaliyah.

In 1994 brengt Aaliyah Dana Haughton op vijftienjarige leeftijd haar debuutalbum Age Ain’t Nothing but a Number uit, waarvan wereldwijd zes miljoen exemplaren over de toonbank gaan. Er volgt nog een goed verkopend album, de hitsingles Are You That Somebody? en Try Again en, in 2000, een rol in de succesvolle speelfilm Romeo Must Die. De ‘Princess of R&B’ is dus op het toppunt van haar roem als ze op 22 augustus 2001 naar de Bahama’s afreist om een videoclip op te nemen voor Rock the Boat, een nummer van haar net verschenen cd Aaliyah.

Hoewel voor de opnames vier dagen zijn uitgetrokken, zit het werk er op zaterdag 25 augustus al op. Het gezelschap – onder wie twee stylisten, twee mensen van Aaliyahs platenlabel en een lijfwacht – besluit daarom die avond nog terug te vliegen naar Miami. Maar de Cessna die daarvoor wordt gehuurd, is een stuk kleiner dan de Fairchild Metroliner waarmee de heenreis werd gemaakt. De jonge piloot, Luis Morales, protesteert hevig als hij ziet hoeveel mensen en bagage er met het toestel mee moeten, maar hij laat zich ompraten.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Slecht onderhoud, te zwaar en een fraudeur

In augustus 2006 verschijnt eindelijk het officiële rapport van de luchtvaartautoriteiten van de Bahama’s. Daaruit blijkt dat de Cessna bij de start 320 kilogram te zwaar was en één passagier te veel aan boord had. Bovendien werd de bagage lukraak in het vliegtuig gepropt, waardoor het zwaartepunt te ver naar achteren kwam te liggen. Daarnaast valt uit het rapport op te maken dat de motoren niet in topconditie waren. De eigenaar van het toestel, Blackhawk International, had bij de Amerikaanse federale luchtvaartdienst dan ook geen al te beste reputatie wat veiligheid en onderhoud betrof.

Een Cessna 402, hetzelfde model als het neergestorte toestel van Aaliyah.

Een andere factor bij de crash was Morales zelf. Zijn brevet kreeg hij in februari 2000 alleen maar door zijn logboek te vervalsen en er veel meer vlieguren in te zetten dan hij in werkelijkheid gemaakt had. Hij stond pas twee dagen bij Blackhawk op de loonlijst en was niet bevoegd om met de Cessna 402 te vliegen. Drie weken voor het ongeluk trof de politie van Fort Lauderdale (Florida) bij een controle crack in zijn auto aan. En de lijkschouwer vond sporen van alcohol en cocaïne in zijn lichaam.

Aaliyah was bewusteloos?

Aaliyah liep bij de crash een zware hoofdwond en ernstige verbrandingen op. Zelfs al had ze het kunnen navertellen, dan was een volledig herstel vrijwel onmogelijk geweest.

Overigens verscheen in 2021 een biografie over haar waarin staat dat ze misschien niets van het neerstorten heeft gemerkt. Volgens dat boek zou de zangeres, moe van het gesteggel met de piloot, een slaappil of een kalmeringsmiddel hebben gekregen en werd ze zo goed als bewusteloos het vliegtuig in gedragen.

In onze special Hoogvliegers II lees je nog meer spannende verhalen uit de luchtvaart. Bestel de special in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.