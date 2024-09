Dodelijke crash: John Denver dook vanaf 150 meter steil naar beneden

De Rutan Long-EZ is een nogal apart uitziend vliegtuigje met een korte romp, vleugels die helemaal aan de achterkant zitten en een duwpropeller. Beeld: Sonutn/CC BY-SA 3.0.

Muzikanten vliegen veel. Geen wonder dus dat een aantal van hen de afgelopen decennia bij crashes is omgekomen. En vaak lag daar een combinatie van overmoed, haast, gierigheid en algeheel geklungel aan ten grondslag. In deze aflevering van de serie Vallende sterren: John Denver dook vanaf 150 meter steil naar beneden.

Na een hele serie hitsingles (die in 1971 begint met Take Me Home, Country Roads) en enkele al even succesvolle albums gaat John Denver eind jaren zeventig meer tijd in andere dingen dan het maken van muziek steken. Milieuvraagstukken bijvoorbeeld, en liefdadigheidswerk, zoals het bestrijden van de honger in de wereld. En in een nieuwe hobby: vliegen, dat hij heeft geleerd van zijn vader, een voormalige luchtmachtpiloot.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Vreemd vliegtuigje

Nu kan hij achter de stuurknuppel van zijn eigen Learjet naar concerten reizen. Verder heeft hij onder meer twee Cessna 210 Centurions en een speciaal toestel voor aerobatics (kunstvliegen). In de herfst van 1997 koopt Denver een Rutan Long-EZ, een nogal apart uitziend vliegtuigje met een korte romp, vleugels die helemaal aan de achterkant zitten en een duwpropeller.

Op zaterdag 11 oktober haalt hij het toestel op in het Californische Santa Maria en vliegt ermee naar de luchthaven van Monterey, ten zuiden van San Francisco aan de kust gelegen. De volgende dag gaat Denver aan het eind van de middag met de Long-EZ in de weer. Gedurende een halfuur oefent hij het opstijgen en landen ermee driemaal en zet dan koers naar de Baai van Monterey. Na enkele minuten zien mensen op de grond het vliegtuigje een scherpe bocht naar rechts maken en vervolgens vanaf ongeveer 150 meter hoogte steil naar beneden duiken.

Denver hield van vliegtuigen. In 1974 kocht hij een Learjet. Hij bezat oude dubbeldekkers, een Christen Eagle en twee Cessna’s. In 1997 kocht hij de Rutan Long-EZ die hem fataal zou worden. Beeld: Robert Alexander/Getty Images.

Problemen met de schakelaar van de brandstoftanks

Enkele dagen later heeft de lokale brandweer de meeste wrakstukken van de totaal versplinterde Long-EZ uit het 10 meter diepe water gehaald. Het zwaar verminkte lichaam van de 53-jarige Denver is dan al geborgen, hoewel dat niet makkelijk ging. Naar verluidt was het even zoeken naar zijn hoofd. Bij de lijkschouwing worden geen sporen van alcohol of andere drugs gevonden.

In januari 1999 verschijnt het rapport van de National Transportation Safety Board over het ongeluk. Daarin staat dat een probleem met de schakelaar van de brandstoftanks als de voornaamste oorzaak moet worden gezien. Het ding was in deze Long-EZ links achter de piloot gemonteerd. Om erbij te kunnen moest Denver zijn veiligheidsriemen losmaken en zich omdraaien, wat alleen mogelijk was als hij zich met zijn rechtervoet afzette tegen een van de roerpedalen. Vandaar die scherpe bocht naar rechts waar de ooggetuigen melding van maakten. En zodra deze manoeuvre was ingezet, kon hij het toestel niet meer onder controle krijgen.

Denvers vliegbrevet was ongeldig

Overigens mocht John Denver op dat moment helemaal geen vliegtuig besturen. Want tijdens zijn fatale vlucht was hij dan weliswaar nuchter, maar de politie had hem twee keer aangehouden voor rijden onder invloed. In verband daarmee moest hij in januari 1998 voor de rechter verschijnen. Voor de federale luchtvaartdienst FAA was dit alles aanleiding om zijn vliegbrevet tijdelijk ongeldig te verklaren.

Volgende week in de serie Vallende sterren: Aaliyah.

In onze special Hoogvliegers II lees je nog meer spannende verhalen uit de luchtvaart. Bestel de special in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.