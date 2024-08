‘The Day the Music Died’: 22-jarige Buddy Holly werd uit het vliegtuigje geslingerd

Het vliegtuig van Buddy Holly stortte neer in een besneeuwd veld in de Amerikaanse staat Iowa. Beeld: Hulton Archive/Getty Images.

Muzikanten vliegen veel. Geen wonder dus dat een aantal van hen de afgelopen decennia bij crashes is omgekomen. En vaak lag daar een combinatie van overmoed, haast, gierigheid en algeheel geklungel aan ten grondslag. In deze aflevering van de serie Vallende sterren: Buddy Holly stortte neer in een goedkoop vliegtuigje.

“Ik hoop dat die ouwe rotbus het weer begeeft”, zegt Buddy Holly tegen zijn bassist, Waylon Jennings. Waarop Jennings antwoordt: “En ik hoop dat dat ouwe rotvliegtuig neerstort.” Het is allemaal natuurlijk als grap bedoeld, maar kort daarna stort dat vliegtuig inderdaad neer, wat Holly en de drie andere inzittenden het leven kost.

Buddy Holly in circa 1958. Beeld: Michael Ochs Archives/Getty Images.

Meer van de serie Vallende sterren: Spoorloos verdwenen: wat is er gebeurd met muzikant Glenn Miller?

Slecht georganiseerde tournee

Begin 1959: de 22-jarige Buddy Holly is een van de grote namen in de rock-’n-roll. Toch gaat het met zijn carrière niet echt lekker meer. Anders dan bij kaskrakers als That’ll Be The Day en Peggy Sue (respectievelijk uit mei en september 1957) het geval was, kampen de meeste singles die daarna worden uitgebracht met tegenvallende verkoopcijfers. Bovendien ontdekt hij dat zijn manager hem heeft opgelicht.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Met tegenzin, maar gedreven door geldgebrek, besluit Holly mee te doen aan de Winter Dance Party-tournee die op 23 januari 1959 begint in Milwaukee. Er staan 24 concerten op het programma, voor het merendeel in de noordelijke staten Iowa, Minnesota en Illinois. Het wordt een ware beproeving. Omdat de tournee slecht georganiseerd is, rijden de artiesten kriskras door het uitgestrekte gebied, waarbij ze soms steden passeren waar ze paar dagen eerder nog gespeeld hebben. En dat bij temperaturen van ver onder nul, in een gammele bus die het keer op keer af laat weten.

Buddy Holly huurt een goedkoop vliegtuigje

Na anderhalve week heeft Holly er genoeg van. Voor het optreden dat op 2 februari in Clear Lake (Iowa) plaatsvindt, huurt hij voor 108 dollar een vliegtuigje. Daarmee wil hij direct na het concert naar de volgende bestemming reizen, Moorhead in Minnesota, om daar onder comfortabele omstandigheden op adem te komen. Aangezien er in de eenmotorige Beechcraft Bonanza (bouwjaar 1947) ruimte voor nog twee passagiers is, stelt Holly aan Jennings en gitarist Tommy Allsup voor om hem te vergezellen. Maar Jennings staat zijn plaats af aan The Big Bopper (de artiestennaam van J.P. Richardson), die grieperig is. En Allsup doet kop of munt met de 17-jarige ster Ritchie Valens, en verliest.

Op dinsdag 3 februari vertrekt het door piloot Roger Peterson gevlogen toestel tegen een uur ’s nachts van het vliegveldje van Mason City. Het komt niet ver. Na vijf minuten klapt de Beechcraft met ongeveer 270 km/u tegen de grond, waarna hij 160 meter verderop tegen een hek tussen twee akkers tot stilstand komt. Holly, Richardson en Valens worden uit het vliegtuig geslingerd en moeten op slag dood zijn geweest. Ook de pas 21-jarige Peterson overleeft de crash niet.

Door de crash met de Beechcraft Bonanza werden de inzittenden uit het toestel geslingerd. Beeld: Bettmann Archive/Getty Images.

Oorzaak van de crash?

Hoewel de oorzaak van het ongeluk nooit aan het licht is gekomen, heeft het steeds slechter wordende weer er ongetwijfeld een rol bij gespeeld. Een andere mogelijke factor: Peterson was nog niet echt bedreven in het vliegen op de instrumenten. Verder zat er in het toestel een voor hem onbekend soort kunstmatige horizon. Had Buddy Holly nou toch maar die ouwe rotbus genomen…

De dag van de crash kwam bekend te staan als ‘The Day the Music Died’ nadat singer-songwriter Don McLean er zo naar verwees in zijn nummer American Pie uit 1971.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Volgende week in de serie Vallende sterren: Lynyrd Skynyrd.

In onze special Hoogvliegers II lees je nog meer spannende verhalen uit de luchtvaart. Bestel de special in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.