Glijvlucht naar de dood: het tragische vliegtuigongeluk van de band Lynyrd Skynyrd

Als je de brokstokken van de oude Convair ziet, mag het een wonder heten dat nog zoveel inzittenden de crash hebben overleefd. Vooral ook omdat het toestel in een moeras neerkwam. Beeld: AP/ANP.

Muzikanten vliegen veel. Geen wonder dus dat een aantal van hen de afgelopen decennia bij crashes is omgekomen. En vaak lag daar een combinatie van overmoed, haast, gierigheid en algeheel geklungel aan ten grondslag. In deze aflevering van de serie Vallende sterren: Lynyrd Skynyrd maakte een glijvlucht naar de dood.

Lynyrd Skynyrd is in 1974 doorgebroken met het nummer Sweet Home Alabama (hoewel twee van de schrijvers ervan, zanger Ronnie Van Zant en gitarist Gary Rossington, uit het aangrenzende Florida komen). Drie jaar later onderneemt de groep een wereldtournee om het album Street Survivors te promoten en voor het vervoer tijdens het Amerikaanse deel daarvan huurt hun manager een tweemotorig propellervliegtuig. Voor 15.000 dollar, wat goedkoop is. Anderzijds past de tamelijk afgeragde, in 1948 gebouwde Convair CV-240 ook wel bij de ruige Southern rock en het vrijgevochten imago van Lynyrd Skynyrd.



Beide vliegtuigmotoren vallen stil

Maar op 18 oktober komen er kort na de start enige tijd meterslange steekvlammen uit de rechtermotor. Het besluit valt om het anders aan te pakken: de leden van de groep zullen per moderne Learjet door de VS gaan reizen en voor de rest van het gezelschap komt er een mooie bus. De vlucht van Greenville in South Carolina naar Baton Rouge in Louisiana moet de laatste met de Convair worden.

Op 20 oktober vertrekt het toestel iets over vijf uur ’s middags. Ruim anderhalf uur lang is er niets aan de hand; dan houdt de rechtermotor ermee op. De cockpitbemanning stelt vast dat de brandstoftanks bijna leeg zijn en vraagt aan de luchtverkeersleiding in Houston (Texas) waar het dichtstbijzijnde vliegveld ligt. Bij McComb, in het zuiden van Mississippi, luidt het antwoord. Maar voordat de piloten de vereiste koerswijziging uit kunnen voeren, valt ook de linkermotor stil.

Een Convair CV-240, vergelijkbaar met het gehuurde toestel van Lynyrd Skynyrd. Beeld: Bill Larkins, CC BY-SA 2.0.

Honderd honkbalknuppels

Het enige wat er nu nog in zit, is een kilometerslange glijvlucht, in de hoop ergens een noodlanding te kunnen maken. Aan boord breekt geen paniek uit. Iedereen blijft zwijgend zitten; sommigen bidden. Maar tien minuten later, als het toestel in een bosachtig gebied bij het plaatsje Gillsburg terechtkomt, breekt de hel los. “Het klonk alsof er met honderd honkbalknuppels op het vliegtuig werd geslagen”, vertelt toetsenist Billy Powell later.

Er blijft niets heel van de Convair. Van Zant wordt met een enorme snelheid tegen een boom gesmeten en overlijdt ter plekke. Gitarist Steve Gaines en diens zuster Cassie (een van de achtergrondzangeressen), roadmanager Dean Kilpatrick en de piloten Walter McCreary en William Gray kunnen het ongeluk ook niet navertellen. De overige twintig inzittenden hebben allemaal zware verwondingen.

In 1970 werd de bandnaam The One Percent veranderd in Leonard Skinnerd, naar de gymleraar van enkele bandleden. Dat leidde later tot de uiteindelijke naam Lynyrd Skynyrd.

Tribute band

Aangezien het vliegtuig in een dichtbegroeid moeras is neergestort, moeten hulpverleners eerst in het donker een geïmproviseerde weg naar de plek des onheils aanleggen. Zodra het nieuws van de crash bekend wordt, komt er trouwens ook ander volk opdagen. Schaamteloze ‘souvenirjagers’ pikken brokstukken van het toestel en zelfs de overal liggende eigendommen van de slachtoffers in.

Lynyrd Skynyrd maakt tien jaar na het ongeluk een doorstart, maar zonder de belangrijkste songschrijvers, Van Zant en Gaines, wordt de groep nooit meer dan zijn eigen tribute band. Wie weet wat er na 20 oktober 1977 allemaal nog mogelijk was geweest als hun manager meer geld aan een vliegtuig had uitgegeven.

Volgende week in de serie Vallende sterren: John Denver.

