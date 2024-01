Nederlands geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog

De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog begon nadat Japan in 1945 was gecapituleerd en Indonesië zichzelf onafhankelijk had verklaard. Nederland accepteerde dat niet en greep in. Daarbij gebruikte het leger met medeweten van de regering “veelvuldig en structureel extreem geweld”, concludeerden onderzoekers van onder meer het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in 2022.

Dat geweld kwam in de vorm van “buitenrechtelijke executies, mishandeling en marteling, (…) disproportionele luchtaanvallen en artilleriebeschietingen, en veelal willekeurige massa-arrestaties en -interneringen.” Tekenend is het bloedbad in Rawagede. Op 9 december 1947 vermoordden de Nederlanders, die er op zoek waren naar een opstandeling, maar liefst 431 burgers.

Beeld: NIMH