Het neerslaan van de Kitawala-revolte

Tussen de twee wereldoorlogen in ontstond in Congo de Kitawala-beweging. Die religieuze stroming was verboden, omdat de aanhangers streefden naar een onafhankelijk Congo. In 1944 kwam het tot een Kitawala-revolte, die met geweld werd onderdrukt.

Een negatieve uitschieter was de veldtocht naar de regio Maniema. Historica Nicole Eggers citeert in haar boek Unruly Ideas (2023) een kritische ambtenaar: “Van dorp tot dorp werden wreedheden en wreedheden begaan die niet onderdoen voor de daden van wilden”. Honderden mensen werden gevangengenomen op verdenking van steun aan de opstand, gegeseld en geslagen met geweerkolven. In twee weken tijd stierven zo minstens honderd van hen, vele anderen raakten zwaargewond. Extra pijnlijk: er is nauwelijks bewijs dat de getroffen dorpen betrokken waren bij de Kitawala-revolte.

Beeld: Bibliotheque Nationale de France