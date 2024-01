Nederlands geweld tijdens de Atjehoorlog

De schattingen van het aantal mensen dat omkwam tijdens de Atjehoorlog (1873-1914) lopen uiteen van 50.000 tot honderdduizenden. Nederland wilde het gelijknamige sultanaat in 1873 bij het koloniale rijk voegen, onder meer om de piraterij in de omgeving te kunnen aanpakken. Maar Atjeh vocht terug, met een langslepende oorlog tot gevolg.

Een bekend dieptepunt was de slag om Koetoh Reh (1904). Nederlandse troepen brachten daarbij meer dan 500 dorpelingen, onder wie veel vrouwen en kinderen, om het leven. Slechts een enkeling kon het bloedbad navertellen. De slag maakte deel uit van een expeditie waarbij in totaal zo’n 3000 Atjehers werden gedood. Het laatste gevecht in de oorlog vond plaats in 1914.

Beeld: NIMH