Dragen slimme mensen vaker een bril?

In tv-series en films heeft het stereotype slimmerik meestal een bril. Eke van Leeuwen vraagt zich af of intelligente mensen ook in het echt vaker een bril dragen dan minder slimme mensen.

Nou, daar lijkt het wel op. Een internationale groep onderzoekers analyseerde een database met gezondheids- en cognitieve informatie van ruim 300.000 Europeanen tussen de 16 en 102 jaar oud. De wetenschappers vonden onder meer een genetische samenhang tussen intelligentie en gezondheid – genen die bijdragen aan een hoge intelligentie zijn eveneens gelinkt aan een lagere bloeddruk, verminderd risico op longkanker en depressie, en een langere levensduur.

Slimme mensen zijn vaker bijziend

Maar: ze zagen ook samenhang tussen intelligentie en het dragen van een bril of contactlenzen. Intelligente mensen hadden een bijna 30 procent grotere kans op genen die in verband worden gebracht met een verminderd gezichtsvermogen, met name bijziendheid.

Ook eerder onderzoek legde een verband tussen cognitieve vermogens en bijziendheid. Zo ontdekten Deense wetenschappers in 1988 al dat bijziende mannen die opgeroepen waren voor militaire dienst hoger scoorden op intelligentietests en een hoger opleidingsniveau hadden, dan mannen met goede ogen.

Naar de oorzaak van deze gevonden samenhang tast men nog in het duister. Bijziendheid is niet simpelweg de oorzaak van intelligentie, of andersom. In elk geval is het zo gek nog niet dat we brillendragers zien als slimmer.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Morsa Images/Getty Images