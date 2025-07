Waar komen de vitamines en mineralen uit onze pillen vandaan?

Er zijn talloze supplementen te koop, met allemaal een eigen mix van vitamines en mineralen, bijvoorbeeld tegen vermoeidheid, bij overgangsklachten of voor actieve sporters. Maar waar komen die vitamines en mineralen vandaan voordat ze in zo’n potje belanden?

Mineralen zoals ijzer, calcium en magnesium worden rechtstreeks uit de aarde gehaald. Ze worden gedolven uit mijnen. Bij het winnen van ijzer, bijvoorbeeld, wordt het erts uit de aarde gehaald, in een oven verhit (om het ijzer van de rest van het materiaal te scheiden) en vervolgens gezuiverd tot een pure vorm.

Calcium komt meestal uit kalksteen. Dat wordt verhit om calciumoxide te verkrijgen, dat weer met water wordt gemengd om calciumhydroxide te vormen. Dit tussenproduct wordt vervolgens verder verwerkt tot actieve calciumverbindingen, zoals calciumcitraat of calciumcarbonaat.

Magnesiumzouten en jodium worden voornamelijk uit zeewater of zout- en mineraalrijke mijnen gehaald, gefilterd en gezuiverd. Mineralen worden na zuivering altijd omgezet naar oplosbare verbindingen, zodat ons lichaam ze kan opnemen.

Lees ook:

Vitamines

Wat betreft vitamines, die komen zowel uit natuurlijke bronnen als uit het lab. Vitamine E wordt meestal gewonnen uit plantaardige oliën, zoals zonnebloem- of sojaolie. Vitamine C kun je uit citrusvruchten halen, maar voor supplementen wordt meestal de goedkopere synthetische versie gebruikt. Die is precies hetzelfde, maar dan in een lab gemaakt. Daarna wordt de vitamine C omgezet in poeder of vloeistof, geschikt voor gebruik in supplementen.

Een andere veelgebruikte methode is biotechnologie. Speciaal gekweekte bacteriën of schimmels produceren – in gecontroleerde fermentatietanks – uit suikers de gewenste vitamines, zoals vitamine B2, B6 en B12. Die worden na de fermentatie uit het bacteriemengsel gehaald, gezuiverd en in poedervorm omgezet. Al die enkelvoudige zuivere vitamines en mineralen worden gemengd met vulstoffen en bindmiddelen en verwerkt tot pillen, capsules of poedertjes.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 4/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Tanja Ivanova/Getty Images