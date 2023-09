Is het veilig om je tanden te bleken?

Van speciale tandpasta’s tot gels, strips en spoelingen: bij de drogist en vooral op internet heb je een ruime keus aan producten die je tanden witter beloven te maken. Zijn ze echt zo effectief als ze beweren? En zijn ze veilig?

We leggen het voor aan Dagmar Else Slot, hoogleraar preventie in de mondzorg aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens haar werken witmakers voor thuis op drie manieren: ze schuren, bleken of beïnvloeden de reflectie. Whitening-tandpasta’s mikken vrijwel altijd op een combinatie daarvan. Er zit meestal schuurmiddel in, zoals silica, zuiveringszout of zelfs houtskool. Dat moet de aanslag van koffie, thee, wijn, rook en ander oppervlakkig vuil te lijf gaan. Vaak bevatten deze tandpasta’s ook een blauwe kleurstof die je tanden witter laten lijken doordat ze blauw-wit licht weerkaatsen. Volgens Slot zijn ze veilig en blijkt uit onderzoek dat ze je tanden iets witter kunnen maken.

Blauw licht voegt niets toe

Wil je het rigoureuzer aanpakken, dan kun je je tanden bleken met sets die een peroxidegel bevatten. Die gel doe je in een bitje dat je een aantal uren op je tanden laat zitten. Ze bleken niet alleen het glazuur, maar ook het onderliggende tandbeen. Dat werkt maar heel beperkt, want bleekmiddelen zijn agressieve, chemische goedjes en daarom aan Europese regels gebonden. Het toegestane percentage bleekmiddel in doe-het-zelfsetjes is daardoor zo laag (maximaal 0,1 procent) dat ze niet of nauwelijks effectief zijn. Alleen tandartsen en mondhygiënisten die in een tandartspraktijk werken, mogen met hogere percentages werken van maximaal 6 procent.

En de populaire bleeklepels met blauw ledlicht om de toegevoegde bleekmiddelen te ‘activeren’? Het lijkt indrukwekkend, maar dat licht voegt niets toe, blijkt uit onderzoek. Tandartsen en mondhygiënisten adviseren verder om niet zelf te gaan experimenteren met citroenzuur, schuurmiddel, of andere huis-, tuin- en keukenmiddeltjes of producten van buiten de EU. De werking is niet wetenschappelijk aangetoond en de kans dat ze tanden en tandvlees beschadigen is groot.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 3/2023.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: BSIP/Universal Images Group Via Getty Images