Krijg je extra trek van lightproducten?

Lightproducten zijn populair onder mensen die willen afvallen. Maar sommige mensen beweren dat je er juist extra trek van krijgt en dat de producten dus averechts werken. Klopt dat?

Lightproducten kunnen om verschillende redenen light zijn: ze bevatten minimaal 30 procent minder energie, óf 30 procent minder vet, óf 30 procent minder suiker in vergelijking met gewone producten. Bij zoete lightproducten, zoals lightfrisdranken, is de suiker (deels) vervangen door zoetstoffen.

Sommige mensen beweren dat die zoetstoffen je lichaam voor de gek houden en dat je er juist meer trek van krijgt. (Zie ook KIJK 8/2023.) Maar dat is een mythe.

Toch extra honger

Wat wel zou kunnen gebeuren is dat je, als je meerdere lightproducten op een dag neemt, honger krijgt doordat je totale calorie-inname op die dag lager is dan je gewend bent. Maar dat heeft niets te maken met die lightproducten zelf. Het is een gevolg van het feit dat je simpelweg minder energie binnenkrijgt. Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum: “Uit onderzoek blijkt dat we dit ‘tekort’ later die dag onbewust voor een deel weer compenseren. Of je afvalt van het eten van lightproducten hangt af van je totale energie-inname. Is die lager dan de hoeveelheid energie die je verbrandt, dan val je af.”

Je mindset kan overigens wel invloed hebben op je hongergevoel, ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Yale in 2011. Proefpersonen kregen allemaal dezelfde milkshake met 380 kilocalorieën (kcal). De ene helft werd verteld dat de ‘verwen-shake’ 620 kcal bevatte, de andere helft dat het een caloriearme, ‘guilt-free’ shake was met slechts 140 kcal.

Interessant genoeg had de groep die de zogenaamde lightmilkshake had gekregen veel sneller weer honger en ook meer van het hongerhormoon (ghreline) in het bloed dan de groep die dacht zojuist een shake bomvol calorieën te hebben gedronken.

