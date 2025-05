Waarom plakt het douchegordijn aan mijn benen?

Heb jij ook zo’n douche met een eenvoudig plastic gordijntje ervoor? Dan herken je vast het ‘probleem’ dat het gordijn tijdens het douchen aan je benen blijft plakken. Behoorlijk irritant, maar hoe komt dat eigenlijk?

Vooral door luchtdrukverschillen, zo blijkt, en die hebben weer verschillende oorzaken. Allereerst zorgt het warme water ervoor dat de lucht binnen het douchegordijn warmer wordt dan erbuiten. Die lucht stijgt op en veroorzaakt zo een lagere luchtdruk, waardoor het gordijn naar binnen wordt gezogen.

Maar wie weleens koud doucht, weet dat het douchegordijn ook dan plakneigingen heeft. Lage luchtdruk in de douche kan namelijk nog op een andere manier ontstaan. Daarvoor halen experts vaak het bernoulli-effect aan. Dit effect, ontdekt door de Zwitserse fysicus en wiskundige Daniel Bernoulli (1700-1782), stelt dat stromende vloeistoffen en gassen een lagere druk hebben dan stilstaande of langzamer bewegende vloeistoffen en gassen. In de douche betekent dit, dat water – warm of koud – de lucht in de cabine in beweging brengt, wat dus leidt tot lagere druk en een gordijn dat naar binnen komt.

Lees ook:

Mini-orkaan

David Schmidt, universitair hoofddocent werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Massachusetts, ontdekte in 2001 een derde mogelijke oorzaak. Hij gebruikte een computermodel om de luchtstromen en drukveranderingen in een douchecabine te simuleren. Zo visualiseerde hij hoe het sproeiende water van de douchekop een soort mini-orkaan veroorzaakt, met een klein lagedrukgebied in het ‘oog’. Volgens hem is dit lagedrukgebied, dat bij warm én koud douchen ontstaat, medeverantwoordelijk voor het naar binnen trekken van het douchegordijn. Voor dit onderzoek won Schmidt zelfs de Ig Nobelprijs, een parodie op de Nobelprijs die jaarlijks wordt uitgereikt voor ludiek onderzoek dat je aan het denken zet.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 2/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Eyeem Mobile Gmbh/Istock/Getty Images