Waarom hangen vliegtuigmotoren meestal onder de vleugels?

Bij de meeste vliegtuigen, van de Boeing 747 tot de Airbus A380, hangen de straalmotoren gewoon onder de vleugels. Maar bij bijvoorbeeld de McDonnell Douglas MD-80 zijn de motoren helemaal achterop de romp en vlak voor de staart geplaatst. Wat zijn nou de voor- en nadelen van die ‘ondervleugelse’ motoren?

Een van de voordelen is dat het onderhoud wat eenvoudiger is. Je kunt er als monteur gewoon vanaf de grond bij, desnoods met een laag steigertje.

Die positie is ook handiger bij vliegtuigen die dankzij een hoger landingsgestel wat hoger op de poten staan. Dan kunnen er grotere en krachtiger motoren onder worden gehangen, zodat het toestel meer kan meenemen en een groter bereik krijgt.

Bovendien passen onder een vleugel meer motoren en fungeren ze ook nog eens als een soort contragewicht om te voorkomen dat de vleugels bij een zware belasting te veel doorbuigen. En als er iets misgaat, bijvoorbeeld als er een motor in brand vliegt, zit er iets meer afstand tussen de brand en de romp.

Stiller

Klinkt allemaal heel nuttig, dus waarom zou je motoren überhaupt nog ergens anders plaatsen? Nou, de positie onder de vleugels heeft ook een paar nadelen. Als er een motor uitvalt, wordt het toestel door de motoren aan de andere vleugel bijvoorbeeld makkelijker ‘omgedrukt’ (het yaw- of haakeffect). Ook maken ze meer herrie dan achterop. Met de lawaaiige stuwstraal bijna achter het toestel is het in de passagierscabine een stuk stiller.

Bij de McDonnell Douglas MD-80 zijn de motoren helemaal achterop de romp en vlak voor de staart geplaatst. Beeld: Adrian Pingstone.

Die cabine kan relatief gezien ook wat groter zijn doordat de vleugelconstructie die onder de romp door loopt minde zwaar hoeft te worden uitgevoerd.

En tot slot zuigen hoger geplaatste motoren wat minder snel allerlei rommel van de baan op. Daarom hebben veel zakenjets, die vaker van kleinere en minder goed onderhouden vliegveldjes opstijgen, hun straalmotoren ook op de kont zitten

Deze vraag kon je vinden in KIJK 4/2023.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 4/2023.



Openingsbeeld: Boeing 747-8 van Lufthansa, © Kiefer, CC BY-SA 2.0