Waarom zijn er geen diesel-aangedreven vliegtuigen?

Diesel heeft een aantal voordelen, zo heeft het een laag verbruik en een lage brandbaarheid. Toch zijn er geen vliegtuigen met dieselmotoren. Hoe komt dat?

Aan dieselvliegtuigen is wel degelijk gewerkt. De eerste dieselmotoren voor de luchtvaart werden voornamelijk ontwikkeld voor de aandrijving van luchtschepen (zeppelins), maar in de jaren twintig en dertig begonnen ook vliegtuigfabrikanten interesse te tonen.

Het eerste door een dieselmotor aangedreven toestel was een Stinson SM-1DX Detroiter (zie foto). De Amerikaan Lionel Woolson vloog ermee in zes uur en veertig minuten van Detroit naar Hampton in Virginia, een afstand van dik 1100 kilometer. De DR-980 diesel-stermotor met negen cilinders bleek erg betrouwbaar en geschikt voor lange afstanden. In de jaren erna werden voor verschillende landen, waaronder Duitsland en Rusland, vliegtuigdieselmotoren ontwikkeld.

De brandstof had een paar voordelen, zoals een lager verbruik en een lagere brandbaarheid, maar ook heel belangrijke nadelen. De diesels zorgden bijvoorbeeld voor veel meer trillingen, maar veel belangrijker voor de luchtvaart: ze waren zwaarder dan benzinemotoren met een vergelijkbaar vermogen. Er is meer elektriciteit nodig om ze te starten en dat betekent een zwaardere accu en ook een zwaardere startmotor. Bovendien zijn de motoren duurder in aanschaf en is de brandstof zelf ook zwaarder: 100 liter diesel weegt 9 kilo meer dan 100 liter benzine. Klinkt niet als veel, maar in een sector waar elke kilo telt…

Toch lijkt er een soort revival aan de gang voor vliegtuigdiesels. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Dieselmotoren hebben in de autoindustrie een mooie ontwikkeling doorgemaakt waardoor ze onder meer lichter en schoner werden. Tegelijkertijd worden vliegtuigbrandstoffen (avgas) duurder en zijn die op afgelegen plekken moeilijker te krijgen dan diesel. Er zijn dus vliegtuigbouwers, onder wie het Duits-Chinese Thielert, die hard werken aan een terugkeer van de dieselmotor in de luchtvaart.

