Wat maakt een e-reader zo zuinig?

Terwijl een smartphone bijna elke avond aan de lader moet, houdt een e-reader het zomaar een maand vol op één lading. Dat komt mede doordat het beeldscherm veel zuiniger is – maar hoe werkt dat dan?

E-readers gebruiken zogeheten e-paper-schermen. In elke pixel zitten twee versies van een speciaal soort elektrische inkt, waarvan er één zwart is en de ander transparant. Elk van deze inktsoorten is voorzien van een elektrische lading. Het e-paper scherm kan de juiste soort naar boven duwen met behulp van een lading onder het scherm. Stel, de zwarte inkt heeft een positieve lading, dan zorgt een positief signaal ervoor dat deze ladingen naar voren worden geduwd en zichtbaar worden. Door de juiste pixels zo’n lading te geven, verschijnen letters en woorden in beeld.

Lees ook:

Pixels blijven op hun plek

De digitale inkt is vrij dik, wat de energiezuinigheid verklaart: is de inkt eenmaal goed gepositioneerd, dan hoeft de e-reader geen stroom te verbruiken om alles op zijn plek te houden. Een e-paperscherm verbruikt dus alleen stroom als de pixels moeten worden verplaatst, bijvoorbeeld als je een boek opent of een pagina omslaat.

Dat is wel anders bij je telefoon, die het scherm tientallen keren per seconde ververst om alles goed en scherp af te beelden. Bij moderne telefoons gebeurt dat zelfs 120 keer per seconde. Dat is niet voor niets: smartphones tonen beelden veel vloeiender en met meer kleur en contrast. Maar voor dat mooiere beeld is een schermtechnologie nodig die veel meer van je apparaat vergt.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 4/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Bastiaan Vroegop

Beeld: Hsyncoban/Getty Images