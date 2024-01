Waarom is muziek uit je laptop niet te horen tijdens het videobellen?

Als je achter je laptop of pc zit, muziek luistert via de speakers en dan iemand videobelt, kan die persoon jouw stem wel horen, maar de muziek niet. Hoe kan dat?

Er zijn meerdere manieren waarop je achtergrondgeluiden kunt filteren tijdens een gesprek via Teams of Zoom. De makkelijkste methode is door een richtmicrofoon te gebruiken. Die pikt alleen geluid op dat van één specifieke kant komt, zodat de spreker goed te horen is en de omgeving niet.

Lees ook:

Softwaretrucje

Dat is handig voor radiomakers en podcasters. De gemiddelde videobeller heeft echter geen richtmicrofoon, maar een exemplaar dat alle geluid oppikt. Om te voorkomen dat je elkaar terughoort uit andermans luidsprekers en er een echo-effect ontstaat, werd een softwaretrucje ontwikkeld. Bij deze zogenoemde echo cancellation luistert je computer of het geluid dat jouw microfoon oppikt ook te horen is in de audio die je gesprekspartner naar jou stuurt. Als dat het geval is, wordt het weggefilterd. Dit zorgt ervoor dat jouw microfoon niet gaat echoën. Muziek die je via je laptop aanzet, wordt op dezelfde manier weggefilterd.

Deze technologie is doorontwikkeld om allerlei achtergrondgeluiden te filteren, zoals een stofzuiger of de muziek van je buren. Videobeldiensten gebruiken daar vaak software voor die leunt op kunstmatige intelligentie. Die wordt getraind door gigantisch veel audiogesprekken en geluiden te analyseren, zodat het programma leert wat er bij het gesprek hoort en wat niet. Je computer kan ongewenste geluiden vervolgens buitensluiten.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 9/2023.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze special geven we antwoord op 178 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tekst: Bastiaan Vroegop

Beeld: Seb_Ra/Getty Images