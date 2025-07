Waarom verschijnen er soms adertjes in je oogwit?

Het oogwit, met als officiële naam sclera, is normaal gesproken wit en helder. Het bevat piepkleine bloedvaatjes die meestal niet zichtbaar zijn. Toch verschijnen er soms van die rode, kronkelige lijntjes. Waarom?

Rode adertjes in je ogen worden veroorzaakt door bloedvaten in het oogwit die zich verwijden, vaak door irritatie of vermoeidheid. Een veelvoorkomende oorzaak is langdurig turen naar een beeldscherm, onvoldoende slaap of blootstelling aan droge lucht, shampoo, chloor uit zwembadwater, rook of stofjes waar je allergisch voor bent.

Je lichaam probeert het probleem op te lossen door meer bloed naar die plek te sturen. Daarmee worden extra zuurstof en voedingsstoffen aangevoerd voor het herstelproces en extra witte bloedcellen om ontstekingsreacties te ondersteunen. Zo kan je oog herstellen van het ongemak. Ook een hoge bloeddruk kan de oorzaak zijn: die zet de bloedvaten onder druk, wat ervoor kan zorgen dat ze beschadigd raken en zichtbaar worden.

Lees ook:

Je ogen versturen pijnsignalen

Waarom voelen die adertjes dan alsof je een zandkorrel in je oog hebt? Dit vervelende gevoel ontstaat doordat je ogen ontzettend gevoelig zijn, dankzij het grote aantal zenuwuiteinden dat ze bevatten. Deze zenuwen sturen bij irritatie onmiddellijk pijn- of ongemaksignalen naar je brein. Dat is maar goed ook, want die signalen dienen als waarschuwingssysteem om verdere schade te voorkomen. Gelukkig zijn zichtbare adertjes meestal onschuldig en gaan ze vanzelf weer weg.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 4/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: iStock/Getty Images