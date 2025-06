Waren er niet-dino’s die op dinosauriërs jaagden?

Dat dinosauriërs jaagden op andere dino’s, is bekend. Maar waren er ook niet-dino’s die de strijd met deze giganten aandurfden?

Absoluut. We denken bij dinosauriërs meestal aan de giganten uit de oertijd, maar er waren ook veel kleine dino’s die op het menu stonden van bijvoorbeeld krokodillen. Daarmee is niet gezegd dat de grote dinosauriërs veilig waren.

De gigantische krokodil Deinosuchus (zie openingsfoto) kon langer dan 10 meter worden en had tanden zo groot als bananen. Paleontologen denken dat dit dier, net als veel moderne krokodillen, vanuit een hinderlaag in het water jaagde op prooien die kwamen drinken. Omdat dinosauriërs de meest talrijke landlevende viervoeters waren, stonden ze ongetwijfeld op het menu van Deinosuchus.

Waarschijnlijk ging het hier meestal om kleine tot middelgrote dinosauriërs. Toch tonen bijtsporen op botten van Appalachiosaurus en Albertosaurus aan dat Deinosuchus zelfs deze grote vleesetende dino’s probeerde te vangen.

Dino’s moesten ook zoogdieren vrezen

Fossielen uit China hebben onlangs aangetoond dat dinosauriërs zelfs enkele destijds relatief kleine zoogdieren moesten vrezen. Zo zijn er overblijfselen van de dino Psittacosaurus gevonden in de buikholte van het zoogdier Repenomamus, dat vier keer lichter was dan de dino.

Een heel bijzonder ander fossiel heeft zelfs een dodelijk gevecht tussen deze twee soorten vastgelegd. Deze strijd eindigde fataal voor beide dieren toen ze werden verrast door een vulkaanuitbarsting. Toch laat het zien dat Repenomamus, net als hedendaagse veelvraten, op dieren jaagde die groter waren dan hijzelf.

Fossiel waarin het gevecht tussen Repenomamus en Psittacosaurus is vereeuwigd. Beeld: Gang Han.

Naast krokodillen en zoogdieren denken wetenschappers dat ook grote zeelevende reptielen, zoals mosasauriërs, en zelfs gigantische vissen af en toe dinosauriërs verorberden als ze de kans kregen.

