De gemiddelde persoon laat meer scheten dan gedacht

Een nieuwe studie toont met behulp van ‘slim ondergoed’ aan dat we meer scheten per dag laten dan gedacht.

Volgens veel wetenschappelijke studies laat de gemiddelde persoon 14 tot 25 scheten per dag. Maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat dit aantal te laag is. Een gezond persoon laat gemiddeld 32 scheten op een dag. De resultaten zijn gepubliceerd in het vakblad Biosensors and Bioelectronics: X.

Lees ook:

Slim ondergoed

Dokters vinden het moeilijk om patiënten te helpen die last hebben van winderigheid. Gastro-enteroloog Michael Levitt, ook wel bekend als de ‘King of Farts’, schreef in 2000 bijvoorbeeld: “Het is voor een arts vrijwel onmogelijk om het bestaan van overmatig gas objectief vast te stellen met behulp van de momenteel beschikbare tests.”

De onderzoekers van deze nieuwe studie wilden daar verandering in brengen. Ze ontwikkelden daarom ‘slim ondergoed’: een apparaatje dat in een onderbroek kan worden bevestigd en dat continu in de gaten houdt of er gas uit je achterste ontsnapt. Het apparaat meet specifiek waterstof, een gas dat microben in je darmen produceren terwijl ze voedsel fermenteren of afbreken. Waterstof is dan ook een van de voornaamste ingrediënten van een scheet.

Voor het eerst objectieve metingen

Vervolgens lieten de onderzoekers negentien gezonde en volwassen vrijwilligers het apparaat een week lang dragen. Daaruit bleek dat de gemiddelde persoon 32 keer per dag een scheet laat. Maar dat aantal verschilde nogal per deelnemer; sommige mensen lieten slechts vier scheten op een dag en anderen 59.

Hoe kan het dat eerdere schattingen zoveel lager waren? In veel studies werd aan proefpersonen gevraagd om zelf bij te houden hoeveel scheten ze laten. Dat is niet de meest betrouwbare methode, want het is makkelijk om er een te missen. Bovendien kun je niet zelf bijhouden of je tijdens het slapen een wind laat.

Dankzij het slimme ondergoed is het nu mogelijk om objectieve metingen te doen. “Zie het als een continue glucosemonitor, maar dan voor darmgas”, zegt hoofdonderzoeker Brantley Hall in een persbericht. En dat is volgens hem hard nodig. Artsen weten nu bijvoorbeeld wat normale waarden zijn voor bloedsuiker en cholesterol, maar ze weten niet wat een normale mate van winderigheid is. “Zonder die basisnorm is het moeilijk te bepalen wanneer iemands gasproductie echt buitensporig is”, zegt Hall.

Winderigheid verhelpen

De onderzoekers hopen met het slimme ondergoed ook te kunnen achterhalen waarom sommige mensen veel last hebben van winderigheid, terwijl anderen amper scheten laten. Om dat te onderzoeken, willen ze hun apparaat naar honderden mensen opsturen. Omdat winderigheid voor een groot deel wordt bepaald door de microben in je darmen, willen ze daarnaast ook poepmonsters analyseren. Als ze weten welke microbensamenstelling winderigheid vermindert, kunnen er misschien behandelingen worden bedacht om patiënten met overmatige gasproductie te helpen.

Bronnen: Biosensors and Bioelectronics: X, University of Maryland via EurekAlert!

Beeld: Brillianteye/iStock/Getty Images