Waarom is je slaap zo gevoelig voor een klap?

De ’slaap’ ligt aan de zijkant van ons hoofd, ongeveer daar waar de wenkbrauw eindigt. Dit wordt beschouwd als het zwakste deel van onze schedel, maar waarom?

Precies op deze plek blijken vier schedelbeenderen samen te komen: het voorhoofdsbeen, het wandbeen, het slaapbeen en het wiggenbeen, waardoor dit gebied relatief breekbaar is. Bovendien loopt onder deze botten een belangrijke slagader: de middelste meningeale slagader. Die levert bloed aan de buitenste laag van de hersenen, de hersenvliezen.

Lees ook:

Bewusteloos

Een harde klap of val kan ervoor zorgen dat één van de vier botten breekt en naar binnen steekt. Als dat gebeurt, kan de slagader scheuren en een ernstige bloeding veroorzaken. Bloed ingeklemd tussen de hersenen en de schedel kan geen kant op, waardoor de druk op de hersenen gevaarlijk toeneemt. Hierdoor kun je bewusteloos raken of zelfs overlijden.

Dat gebeurde in 2019 bij een 10-jarige jongen, zo bericht de Gelderlander. Na een klap op de slaap, tijdens een akkefietje op het schoolplein, leek er in eerste instantie niets aan de hand. Even later in de klas ging het mis. De jongen werd misselijk en moest braken, waarna leerkrachten hem met spoed naar de eerste hulp brachten. Gelukkig konden artsen via een spoedoperatie de bloeding bij zijn hersenvliezen stoppen en overleefde hij het op het nippertje.

De eerste verschijnselen van een bloeding in de hersenen zijn sufheid, verwardheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken. Uiteindelijk ook bewusteloosheid. Om die reden adviseren artsen om het slachtoffer van een flinke klap of val op het hoofd regelmatig wakker te maken. Door snel in te grijpen, kan erger worden voorkomen.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2022.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze nieuwste special geven we antwoord op 197 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem eenvoudig en snel via onderstaande knop.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: iStock/Getty Images