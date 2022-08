Wat is de duurste oorlog uit de geschiedenis?

Eerder hebben we al antwoord gegeven op wat de langste en de kortste oorlog uit de geschiedenis was. Maar welke strijd geldt als de duurste ooit?

Terwijl het Amerikaanse leger in augustus 2021 aan de laatste fase van zijn aftocht uit Afghanistan bezig was, hield president Joe Biden in het Witte Huis een toespraak. Daarin zei hij onder andere dat de twintig jaar durende militaire inspanning in het Zuid-Aziatische land de Verenigde Staten ruim 1 biljoen dollar had gekost. Voor de goede orde: dat is een miljoen maal een miljoen dollar. Een duizelingwekkend bedrag natuurlijk, maar welke positie krijgt de Afghaanse oorlog (zie de foto) daardoor in de rangorde van geldverslindende conflicten?

Lees ook:

Wat is de duurste oorlog?

Het probleem hierbij is dat van veel langere of grotere oorlogen uit het verleden niet te zeggen valt hoeveel ze de strijdende partijen hebben gekost. Neem de Dertigjarige Oorlog, die van 1618 tot 1648 duurde en waarbij zo’n beetje heel Europa betrokken was. Of de Chinese Taiping-opstand. Die was weliswaar zes jaar korter dan de strijd in Afghanistan – hij begon in 1850 en eindigde in 1864 – maar geldt met minstens 30 miljoen doden als de bloedigste burgeroorlog uit de geschiedenis. In beide gevallen is het vrijwel onmogelijk om te reconstrueren hoeveel geld eraan uitgegeven is.

Maar voor een conflict dat zich tegelijkertijd met dat Chinese bloedbad afspeelde, weten de historici het wel. In hedendaagse dollars uitgedrukt kostte de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) de Noordelijken, zeg maar het regeringsleger, 68 miljard en de opstandige Zuidelijken 23 miljard. Onder andere door de grootschalige inzet van treinen en de snelle groei van de wapenproductie staat deze krachtmeting ook wel bekend als de eerste ‘industriële oorlog’ – en die trend werd in de twintigste eeuw voortgezet.

Hoeveel kostte de Tweede Wereldoorlog?

Legers kregen een steeds grotere omvang, en de technologische vooruitgang maakte alsmaar complexere (en dus duurdere) wapens mogelijk. Het gevolg: de Eerste Wereldoorlog, waaraan de VS alleen in de laatste fase meededen, kostte het land omgerekend 250 miljard dollar. En in de Tweede Wereldoorlog bedroeg het Amerikaanse aandeel ongeveer 4000 miljard oftewel 4 biljoen dollar. Duitsland was er 3,5 biljoen aan kwijt, de Sovjet- Unie 2,4 biljoen, Groot-Brittannië 1,5 biljoen en Japan 750 miljard. Dus niet geheel verrassend is de duurste oorlog ooit ook de grootste die de mensheid tot nu toe gevoerd heeft.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 11/2021.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze nieuwste special geven we antwoord op 197 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem eenvoudig en snel via onderstaande knop.

Tekst: Leo Polak

Beeld: DOD