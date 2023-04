Deze door AI gegenereerde ‘foto’ won een grote wedstrijd

Fotograaf Boris Eldagsen behaalde de eerste plek in de categorie ‘Creatief’ van de Sony World Photography Awards met een AI-beeld, maar weigerde zijn prijs in ontvangst te nemen.

Sinds de opkomst van DALL-E en andere AI-beeldgeneratoren staat de kunstwereld op zijn kop. Is door AI gegenereerde kunst wel echte kunst te noemen? En zijn organisaties van creatieve wedstrijden, zoals fotografiecompetities, wel klaar voor inzendingen die mogelijk door AI zijn gecreëerd? Dat vroeg de Duitse fotograaf Boris Eldagsen zich ook af. Als experiment stuurde hij een afbeelding in bij de Sony World Photography Awards (SWPA) van de Wereld Fotografie Organisatie. Het werk genaamd The Electrician was door AI gemaakt en dus niet eens met een camera vastgelegd. Niet alleen behaalde het de finale van de categorie Creatief; het kreeg daarin zelfs de eerste plek.

“Medebedenkers”

Eldagsens afbeelding is onderdeel van een serie genaamd PSEUDOMNESIA: Fake Memories, in de fotografiestijl van de jaren 40. Volgens de artiest zijn het in werkelijkheid allemaal “neppe herinneringen uit een verleden dat nooit heeft bestaan, dat niemand heeft gefotografeerd”. De beelden zijn bedacht, gemaakt en tot wel veertig keer nabewerkt door AI-beeldgeneratoren.

In zijn blog legt Eldagsen uit dat hij zijn ervaring als fotograaf heeft gebruikt om de prijswinnende plaat te maken. Hij ziet zichzelf als een regisseur van het proces met de AI-generatoren als “medebedenkers”. Hieronder zie je het volledige resultaat waarmee hij de SWPA won.

The Electrician, door Boris Eldagsen

Eldagsen weigert om de SWPA-prijs in ontvangst te nemen. “Ik dank jullie voor het selecteren van mijn beeld als winnaar en voor het creëren van dit historische moment, aangezien dit het eerste door AI gegenereerde beeld is dat een prestigieuze internationale fotografiewedstrijd wint”, schrijft hij. “Hoeveel van jullie wisten of verwachtten dat dit met AI gemaakt was? Iets hieraan voelt toch niet goed? AI-beelden en fotografie zouden niet met elkaar de strijd aan moeten gaan in dit soort competities. Het zijn verschillende dingen. AI is geen fotografie. Daarom zal ik de prijs niet accepteren.”

Weggehaald

Kort na deze bekendmaking haalde de organisatie van de SWPA de foto weg van de tentoonstelling en van haar website. De organisatie heeft nog niet gereageerd op het voorval. Eldagsen was naar Londen gereisd om de SWPA-ceremonie bij te wonen en kwam zelfs (onuitgenodigd) op het podium om zijn verklaring wereldkundig te maken. Hoewel zijn werk is geïnspireerd op fotografie, is het punt van de inzending juist dat het geen fotografie is. “Door deel te nemen aan open competities wil ik de organisaties sneller bewust maken van dit verschil en ze aansporen om aparte competities voor AI-gegenereerde afbeeldingen op te zetten”, besluit hij.

Beeld: Boris Eldagsen