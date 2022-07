Deze kas verandert van juweel naar kroon

Na zes jaar tekenen, testen, plannen, en planten heeft Britse bedrijf Heatherwick Studio een indrukwekkende kinetische kas neergezet.

Het Engelse graafschap West-Sussex wordt gekenmerkt door wereldhistorie. Voorbij de eeuwenoude kathedralen en kastelen ligt de Woolbeding tuin – een hortus die zijn brede collectie flora te danken heeft aan de zijderoute tussen Azië en Europa. Tussen de 300 verschillende soorten planten en bomen schittert daar sinds kort een verrassend moderne constructie – het kroonjuweel op alle geschiedenis die de tuin bewaart.

Lees ook:

Kroonjuweel

Glasshouse is ontwikkeld voor de National Trust, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor het behoud van erfgoed in Engeland, Wales en Noord-Ierland. Het ontwerp is geïnspireerd op terraria uit het vroege Victoriaanse tijdperk. De 10 afzonderlijke ‘kelkblaadjes’, gemaakt van staal, glas en aluminium overdekken de 141 m2 grote tuin die volstaat met zeldzame planten.

Tijdens kouder weer blijft de kas gesloten om de planten binnen te beschermen. Op warmere dagen vouwt de gevel langzaam open met behulp van een vrijwel onzichtbaar hydraulisch systeem. De kas transformeert van gesloten juweel naar een open kroonstructuur, waardoor de planten frisse lucht krijgen.

Heatherwick Studio-oprichter Thomas Heatherwick laat op de website weten: “Ik denk dat dit project laat zien hoe belangrijk het is om verbazingwekkende verledens te blijven creëren. Hedendaagse uitvindingen verweven zich met historische structuren.”

Glasshous uitgevouwen

Bron: Heatherwick Studio, New Atlas

Beeld: Heatherwick Studio