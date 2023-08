Deze robotarmen zijn behendig genoeg om Pringles op te tillen

Twee robotarmen die gestuurd worden door AI kunnen zeer kwetsbare voorwerpen oppakken, bijvoorbeeld een enkel chipje.

Wanneer je op de bank een bus Pringles eet, denk je er vast niet bij na, maar het oppakken van zo’n chipje is nogal een precisiewerkje. Iets te veel kracht en het aardappelschijfje breekt. Voor veel robots was het oppakken van zoiets kwetsbaars dan lange tijd ook een onmogelijke opdracht. Maar de laatste tijd worden ze steeds gevoeliger. Wetenschappers van de University of Bristol (VK) hebben nu bijvoorbeeld een tweearmige robot gebouwd die wordt gestuurd door kunstmatige intelligentie (AI) en allerlei kwetsbare voorwerpen kan oppakken. Ze beschrijven hun robot in het vakblad IEEE Robotics and Automation Letters.

Huisdier

De tweearmige robot is ‘blind’ en gebruikt alleen tast en proprioceptie (het vermogen om de positie van de robotonderdelen waar te nemen) om spullen op te tillen. En dat gaat met enorme precisie, de robot kan bijvoorbeeld zelfs een enkele Pringle oppakken. Maar voor ieder nieuw voorwerp heeft het zogenoemde Bi-Touch-systeem wel eerst een training nodig. De onderzoekers bouwden daarvoor een virtuele wereld met twee robotarmen die zijn uitgerust met tastsensoren – identiek aan de echte armen. In deze simulatie kon de AI oefenen met het oppakken van voorwerpen.

Zo’n training ging via Deep Reinforcement Learning (Deep-RL), een van de meest geavanceerde technieken om robots iets te leren. En die techniek gaat via vallen en opstaan. Als de AI de twee armen succesvol iets laat oppakken, krijgt hij een ‘beloning’ – vergelijkbaar met het trainen van een huisdier. Als hij faalt, dan leert hij hoe het de volgende keer niet moet. Zo weet het systeem na vele pogingen de beste manier om iets op te pakken.

Onderste chipje

En zo’n training gaat best snel. “Met ons Bi-Touch-systeem kunnen we gemakkelijk binnen een paar uur AI-systemen trainen in een virtuele wereld om een tweehandige taak uit te voeren”, vertelt Yijiong Lin, een van de onderzoekers, in een persbericht. “En wat nog belangrijker is, we kunnen deze systemen direct vanuit de virtuele wereld toepassen in de echte wereld.” De AI hoeft dus niet te oefenen met echte voorwerpen.

Het team hoopt dat hun Bi-Touch-systeem ooit ingezet kan worden bij taken zoals het huishouden of het plukken van fruit. Ze fantaseren zelfs over een integratie in kunstmatige ledematen om zo tastsensaties te recreëren.

Een kleine kanttekening: de tweearmige robot kan voorlopig alleen een chipje oppakken dat los op tafel ligt. De laatste Pringle onderin de bus moet je er toch nog steeds zelf uit zien te vissen.

Bronnen: University of Bristol, IEEE Robotics and Automation Letters

Beeld: Yijiong Lin