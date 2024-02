Het beste wetenschapsnieuws van deze week

De uitbarsting in de buurt van Grindavik, IJsland, op 8 februari. Beeld: Iceland Civil Defense/Handout/Anadolu via Getty Images.

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: alaskapokken, een snelle magmastroom, en hoe werkt het populaire afslankmiddel Wegovy?

Wat zijn alaskapokken? Artsen melden eerste sterfgeval door virus

Een man uit Alaska is overleden aan alaskapokken, hij is het eerste dodelijke slachtoffer van het recent ontdekte virus.

Volgens een rapport van de gezondheidsautoriteiten in Alaska had de man voorafgaand aan de besmetting een verzwakt immuunsysteem vanwege zijn kankerbehandelingen. Het rapport beschrijft de man als een ‘oudere’, maar noemt geen leeftijd.

Wat zijn alaskapokken en hoe gevaarlijk is het virus?

Ondergrondse magmastroom in IJsland was de snelste ooit

Op 10 november 2023 ontstond er in IJsland een enorme ondergrondse scheur van 15 kilometer lang en op het breedste punt 8 meter wijd. Die spleet vulde zich snel met magma. Zo snel zelfs dat de auteurs van een paper in het wetenschappelijke tijdschrift Science het de snelste magmastroom ooit noemen.

Dieethype: hoe werkt afslankmiddel Wegovy?

Beeld: Lise Aaserud/NTB/ANP.

Het was volgens het wetenschappelijke tijdschrift Science dé doorbraak van 2023: het diabetes type 2-medicijn Ozempic. Al in 2017 kreeg de Deense farmaceut Novo Nordisk toestemming van de geneesmiddelenautoriteit om het op de markt te brengen. Dus waarom het pas zes jaar later als Science Breakthrough of the Year wordt bestempeld? Dat heeft alles te maken met dat het geneesmiddel een nogal gunstige bijwerking heeft: mensen vallen er door af.

Hoe kan dat?