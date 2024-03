Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: vreemde aandoening gevisualiseerd, een hypersonisch vliegtuig, en hyperloop in Nederland.

Zeldzame aandoening toont vreemde gezichten

© A. Mello et al.

Drie jaar geleden ontwaakt Victor Sharrah en ziet zijn kamergenoot naar de badkamer lopen. Wanneer hij zijn hoofd omdraait, schrikt Sharrah zich rot. Het gezicht van de kamergenoot is veranderd in dat van een duivels wezen: de hoeken van de mond en ogen waren naar achteren getrokken, de oren waren puntig, en het voorhoofd had diepe groeven.

Met het gezicht van de kamergenoot mankeert echter niets. Sharrah kampt met de uiterst zeldzame aandoening prosopometamorphopsia; al snel ziet hij het gelaat van andere mensen ook veranderen in dat van een demon. Onderzoekers van Dartmouth College hebben nu afbeeldingen gemaakt die laten zien wat Sharrah ervaart, en tonen ze in The Lancet.

Bekijk meer

Hyperloop: unieke testbaan in Veendam is klaar voor de eerste tests

Beeld: EHC.

De hyperloop is een futuristisch vervoermiddel dat in theorie zo’n 1200 kilometer per uur kan en ook een stuk duurzamer is dan andere vervoermiddelen. Hoewel de hyperloop voorlopig nog een toekomstdroom blijft, brengt de nu voltooide testbaan in Veendam (Groningen) die droom wel dichterbij. In de komende weken zullen de eerste tests van start gaan.

Lees verder

Succesvol prototype belooft comeback in supersonisch vliegen

Beeld: Boom Supersonic.

Toen de altijd onsuccesvol gebleven Concorde in 2003 zijn laatste vlucht maakte, kwam er een einde aan de droom van supersonische passagiersvliegtuigen – toestellen die sneller gaan dan het geluid. Maar het Amerikaanse bedrijf Boom Supersonic maakt een grote comeback met de XB-1 airliner, een prototype van zijn aankomende commerciële jet Overture. Na een reeks grondtests maakte de XB-1 op 22 maart een succesvolle eerste testvlucht.

Lees meer en bekijk de video

Wetenschappers gaan op jacht naar mysterieuze spookdeeltjes

Visualisatie van gas (oranje) en donkere materie (blauw) in de ruimte. Donkere materie is in het echt onzichtbaar en bestaat misschien uit ‘spookdeeltjes’. Beeld: Illustris Collaboration/ESO.

Sommige natuurkundigen vermoeden dat mysterieuze ‘spookdeeltjes’ ons begrip van het universum enorm kunnen verbeteren. En ze denken nu manier te hebben om te bewijzen of ze bestaan of niet. Het Europese deeltjesinstituut CERN heeft een nieuw experiment (SHiP) goedgekeurd, dat duizend keer gevoeliger zal zijn voor zulke deeltjes dan vorige experimenten en instrumenten.

Lees meer