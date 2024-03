Zeldzame aandoening toont vreemde gezichten

Mensen die kampen met prosopometamorphopsia zien doodnormale gezichten als demonische gelaten. Een nieuwe studie laat ons door hun ogen kijken.

Drie jaar geleden ontwaakt Victor Sharrah en ziet zijn kamergenoot naar de badkamer lopen. Wanneer hij zijn hoofd omdraait, schrikt Sharrah zich rot. Het gezicht van de kamergenoot is veranderd in dat van een duivels wezen: de hoeken van de mond en ogen waren naar achteren getrokken, de oren waren puntig, en het voorhoofd had diepe groeven.

Met het gezicht van de kamergenoot mankeert echter niets. Sharrah kampt met de uiterst zeldzame aandoening prosopometamorphopsia; al snel ziet hij het gelaat van andere mensen ook veranderen in dat van een demon. Onderzoekers van Dartmouth College hebben nu afbeeldingen gemaakt die laten zien wat Sharrah ervaart, en tonen ze in The Lancet.

Grote mond

Om tot deze beelden te komen, maakte Sharrah kennis met een aantal proefpersonen. De onderzoekers plaatsten ook een foto van deze mensen in de ruimte. Een gezicht dat op papier of op een scherm wordt getoond, verandert voor mensen met prosopometamorphopsia namelijk niet. Door de proefpersoon en de foto te vergelijken, kon Sharrah aangeven waar de twee verschilden en dus hoe hij de gezichten precies waarnam:

© A. Mello et al.

Het is wel belangrijk om te melden dat dit enkel de waarneming van Sharrah is. Niet alle mensen die kampen met prosopometamorphopsia zien demonische gezichten. Sommigen nemen bijvoorbeeld de posities van lichaamsdelen anders waar; anderen zien weer dat de neus en mond veel groter of veel kleiner wordt dan zou moeten.

Behandeling

Maar weinig mensen hebben de diagnose prosopometamorphopsia gekregen: sinds 1904 minder dan honderd. De onderzoekers denken echter dat de ziekte vaker voorkomt, en hopen met deze studie meer artsen bekend te maken met de aandoening. De wetenschappers geven aan dat de ziekte vaak nog wordt gediagnosticeerd als een psychisch probleem – zoals schizofrenie – in plaats van een neurologische aandoening.

Mensen kunnen prosopometamorphopsia krijgen na een beroerte of hartinfarct, maar bij een deel van de patiënten tasten artsen nog in het duister wat betreft de oorzaak. Een behandeling is voor mensen als Victor Sharrah dan ook helaas niet altijd mogelijk.

Bronnen: The Lancet, Science News, Smithsonian Magazine