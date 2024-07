Kort nieuws: baltsende blauwe vinvissen, grappenmaker ChatGPT, exoplaneet met mogelijke oceaan

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Dwergendans

Gemiddeld 24 meter lang worden, en dan toch nog een dwerg worden genoemd. Dat is het lot van de dwerg blauwe vinvis (in het Engels pygmy blue whale), het kleinste lid van de blauwe vinvis-familie. We weten maar weinig over deze beesten, en daarom zijn onderzoekers nu ook zo enthousiast over onlangs met een drone geschoten filmpjes. Op de een zie je hoe twee dwerg blauwe vinvissen een paringsdans uitvoeren; op de ander een poepend exemplaar…

Kunstmatige grappenmaker

ChatGPT kan zelf niet lachen om een mop, maar de chatbot is wel in staat een goede grap af te leveren. Sterker nog: volgens een nieuwe Amerikaanse studie heeft ChatGPT betere humor dan sommige mensen. De onderzoekers gaven zowel menselijke deelnemers als ChatGPT drie taken. Ze moesten grappige zinnen bedenken bij een paar acroniemen (afkortingen die worden uitgesproken als een woord); een lege plek humoristisch invullen na een zin (bijvoorbeeld na de zin ‘een opmerkelijke prestatie die je beter niet op je cv kunt zetten: _______’); en iemand roasten. In 69,5 procent van de gevallen werd ChatGPT als meest grappig aangewezen.

Interessante ijsreus

© B. Gougeon/Université de Montréal

LHS 1140 b was al opgemerkt door Spitzer, Hubble en TESS, maar onlangs heeft de James Webb-telescoop ook gegevens van de exoplaneet verzameld. Astronomen die al de data over deze ijsreus – die zich op een afstand van slechts 48 lichtjaar van de aarde bevindt – op een hoop veegden en onder de loep namen, achten het nu voor mogelijk dat LHS 1140 b niet alleen een atmosfeer, maar ook een oceaan met vloeibaar water bevat. En dat kan ons meer vertellen over de bewoonbaarheid van deze exoplaneet.

