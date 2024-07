Kort nieuws: beroemde rog sterft, brein bestuurt bionisch been, orkaan Beryl op satellietbeelden

Elke dag verschijnt er onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Dode bekendheid

Medewerkers van het Aquarium & Shark Lab merkten in september een bult op bij pijlstaartrog Charlotte. Ze maakten een echo en stuurden deze naar verschillende wetenschappers. De conclusie: Charlotte moet zwanger zijn. En dat is opmerkelijk, want de rog was al zeker acht jaar niet in contact geweest met een mannelijke soortgenoot. Dit mysterie leverde Charlotte faam op, maar helaas laten haar verzorgers weten dat de rog nu is overleden. Vermoedelijk aan de gevolgen van een zeldzame voortplantingsziekte.

Het hele verhaal vind je op NPR.org.

Beter kunstbeen

© Herr Nature Medicine

Onderzoekers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een nieuwe beenprothese ontwikkeld dat wordt aangestuurd door het brein. Met dit bionische onderbeen kunnen mensen sneller wandelen, beter trappen lopen en obstakels beter omzeilen dan met een conventionele prothese, zo schrijven de wetenschappers in hun paper in Nature Medicine. Het kunstbeen bevestigen aan de knie vereist wel een andere amputatie-operatie, waarbij sommige spieren intact moeten worden gelaten.

Hoe dat zit, lees je op The Guardian.

Verwoestende Beryl in beeld

De week begon stormachtig in landen in het Caraïbisch gebied, onder meer in Grenada en Saint Vincent: hier liet Beryl, een orkaan van het zwaarste soort, van zich horen. En dat is opmerkelijk, want meestal razen deze enorm zware stormen pas later in het jaar – zo halverwege augustus – over het land. Een satelliet van het National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), die op zo’n 36.000 kilometer hoogte rond de aarde draait, heeft de weg die Beryl aflegde in beeld gebracht.

Zie de beelden op space.com.