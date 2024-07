Kort nieuws: gepantserde vondst, megatuinsproeier en drones denken als mieren

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Gepantserde vondst

Beeld: Miguel Eduardo Delgado et al.

Onderzoekers hebben fossielen ontdekt van een gigantische gordeldierensoort, Glyptodon, die bewijsmateriaal biedt voor vroege menselijke aanwezigheid in Amerika. Glyptodons waren enorme, gepantserde zoogdieren die tot 1000 kilo wogen en tijdens het Pleistoceen (2,58 miljoen tot 11,7 duizend jaar geleden) leefden. De fossielen werden gevonden in een grot in Brazilië, samen met stenen werktuigen en snijsporen. Dat suggereert dat vroege mensen op deze dieren jaagden. Deze ontdekking ondersteunt de theorie dat mensen al duizenden jaren eerder in Amerika waren dan voorheen gedacht. De combinatie van fossielen en menselijke artefacten biedt nieuwe inzichten in de interacties tussen vroege mensen en megafauna in het prehistorische Amerika.

De botten van de Glyptodon vertonen snijsporen. Miguel Eduardo Delgado et al.

Voor meer informatie, bezoek CNN.

Megatuinsproeier

Beeld: Universiteit van Oxford

Astronomen hebben voor het eerst een jet (een soort tuinsproeierstraal maar dan op kosmische schaal) waargenomen die uit een neutronenster schiet. Deze S-vormige structuur ontstaat door de schommelingen van de hete gasschijf rond de ster, een proces dat precessie wordt genoemd. De ontdekking werd gedaan in het binair systeem Circinus X-1, 30.000 lichtjaar van de aarde. Het team van de Universiteit van Oxford gebruikte de MeerKAT-radiotelescoop om gedetailleerde beelden te maken. Deze bevinding helpt om de extreme fysica achter neutronensterren beter te begrijpen.

Voor meer informatie, bezoek Royal Astronomical Society.

Drones denken als mieren

Beeld: Guido de Croon/TU Delft/MAV Lab.

Het probleem bij het ontwikkelen van kleine drones is dat je ze het liefst zoveel mogelijk opties geeft, maar dat de ruimte uiteraard beperkt is. Onderzoekers van de TU Delft hebben een baanbrekende methode ontwikkeld waarbij drones als mieren navigeren, door mentale snapshots van hun omgeving te maken. En dat maakt zware sensoren en rekenkracht overbodig. In experimenten navigeerden drones succesvol een parcours van 100 meter met slechts 0,65 kB geheugen. Dit systeem kan vooral nuttig zijn in stedelijke gebieden of afgelegen locaties zonder GPS, en kan toepassingen vinden in landbouwmonitoring, magazijnbeheer en zoek- en reddingsoperaties. De bevindingen zijn gepubliceerd in Science Robotics.



Voor meer informatie, bezoek de TU Delft.