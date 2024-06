Kort nieuws: rouwvaartuig ISS, kleinste olifantensoort en een goed koopje

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

SpaceX gaat het ISS opruimen

Beeld: NASA.

Het internationale ruimtestation ISS is oud. De NASA gaat het station in 2030 definitief verlaten. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie geeft Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX daarom 843 miljoen euro om een ruimtevaartuig te ontwikkelen dat het ISS gecontroleerd kan laten terugkeren in de dampkring.

Kleinste olifantensoort met uitsterven bedreigd

Borneodwergolifanten, moeder en zoon. Beeld: Bernard DUPONT, CC BY-SA 2.0.

De Borneodwergolifant is een ondersoort van de Aziatische olifant en is de kleinste olifantensoort ter wereld. De natuurbeschermingsorganisatie IUCN, die de rode lijst van bedreigde diersoorten opstelt, zegt nu dat de Borneodwergolifant bijna al zijn leefgebied heeft verloren door ontbossing. De soort dreigt daardoor uit te sterven, er zijn er nog maar duizend die in het wild leven.

Goed koopje

De Maya-vaas die voor vier dollar is gekocht in een kringloopwinkel. Beeld: SRE.

Een Amerikaanse vrouw kocht in 2019 een vaas in een kringloopwinkel. Het stuk, dat rijkelijk versierd is met Maya-achtige afbeeldingen, was in de uitverkoop en kostte slechts vier dollar. Toen ze vijf jaar later het National Museum of Anthropology in Mexico-Stad bezocht, zag ze vazen die wel heel erg op die van haar leken. Experts bevestigden later dat de vaas inderdaad een authentiek Maya-object was. De vrouw heeft de vaas geschonken aan het museum.

