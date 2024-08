Kort nieuws: JUICE kiekt maan, AI maakt omstreden lied, ‘Doomsday’ vis binnengehengeld

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media. Deze keer: maankiekje, AI-hit en Doomsday vis.

Maanplaat

© ESA/Juice/JMC

Op 14 maart 2023 bracht een Ariane 5-lanceerraket ESA’s JUICE-satelliet de ruimte in – op weg naar Jupiter. Om genoeg snelheid te maken voor zijn reis naar de gasreus, moet hij eerst een paar keer door het zwaartekrachtsveld van de aarde en de maan vliegen. En tijdens een van zijn scheervluchten langs onze natuurlijke satelliet, heeft JUICE bovenstaande foto van de maan geschoten. De ruimtesonde vliegt in de nacht van dinsdag op woensdag langs de aarde.

Meer info? Ga naar esa.com.

Stereotyperende AI

© Da-Kuk/Getty Images

Josua Waghubinger, bekend onder de artiestennaam Butterbro, heeft een hit te pakken in Duitsland. Zijn liedje Verknallt in einen Talahon komt echter niet geheel uit eigen koker. De AI-tool Udio heeft de hit gegenereerd nadat Butterbro hem voedde met eigen songteksten. Het lied verweeft moderne teksten met de stijl van de schlagerpop uit de jaren zestig. Het is echter wel omstreden. Talahon verwijst namelijk naar een groep jonge mannen, vaak met een migratieachtergrond, die zich kenmerken door specifieke stereotypische gedragingen en uiterlijke kenmerken.

Lees er meer over op The Guardian.

Brenger van onheil

🌊 Last weekend, some lucky kayakers and snorkelers came across a rare deep-sea dwelling fish in La Jolla Cove. The seagoers spotted a 12-foot #oarfish and to give you an idea of how rare this encounter is, only 20 oarfish have washed up in California since 1901! pic.twitter.com/fDL3AWPOFq — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) August 14, 2024



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het is niet bepaald een beauty te noemen: de riemvis. Dit weekend ontdekten snorkelaars en kajakkers een dood exemplaar van meer dan 3,6 meter bij de kust van La Jolla Cove in San Diego. Een vrij bijzondere vondst, want sinds 1901 zijn er maar twintig riemvissen aangetroffen. Dat is ook niet zo gek: de vis leeft in de zogenoemde twilight zone, tussen de 200 en 1000 meter diep. De Amerikanen zijn allesbehalve blij met de vondst. Het dier wordt veelal gezien als een teken van onheil.

Verder lezen doe je op IFL Science.