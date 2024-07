Kort nieuws: volledig mensloze fabriek, namaakvetten en haaiengroeispurt

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Mensloze fabriek

Telefoonbouwer Xiaomi heeft een nieuwe volledig geautomatiseerde fabriek geopend in Beijing, die meer dan tien miljoen smartphones per jaar produceert zonder menselijke tussenkomst. Op zich is dat niet nieuw (het Japanse robotica-bedrijf Fanuc Ltd deed dat bijvoorbeeld al in 2001), maar wat deze fabriek zo bijzonder maakt, is dat de productielijn een AI-systeem heeft dat zichzelf kan diagnosticeren en verbeteren. Het fabriekssysteem, Xiaomi Hyper Intelligent Manufacturing Platform, optimaliseert productie en lost zelfstandig problemen op. En dat zorgt voor een fabriek die elke drie seconden een nieuwe telefoon uitpoept.

Namaakvetten

Een Californische startup, Savor, gesteund door Bill Gates, ontwikkelt boter met behulp van CO 2 en water. Door een thermochemisch proces maakt Savor vetten zonder dieren of planten, wat de ecologische voetafdruk van zowel de zuivelindustrie als plantaardige alternatieven vermindert. Dit proces omvat het verwarmen en oxideren van kooldioxide en waterstof om vetzuren te scheiden en vet te vormen. Gates benadrukt dat dit niet alleen duurzaam is, maar ook goed smaakt en schaalbaar is. Het doel is om deze producten betaalbaar te maken om zo de milieu-impact van de voedselproductie te verminderen.

Haaienevolutie

Beeld: Mark P. Witton/Hone et. al. 2018/CC BY 4.0.

Zo’n 93 miljoen jaar geleden, tijdens het Krijt, zorgde enorme vulkanische activiteit voor extra koolstofdioxide in de atmosfeer, waardoor de aarde flink opwarmde. Ook de watertemperatuur van oceanen nam toe. Haaien waren toen vooral nog kleine bodembewoners. Maar nieuw onderzoek suggereert nu dat sommige van die vroege haaiensoorten reageerden op die opwarming door naar andere delen van de waterkolom te verhuizen, waardoor ze zijn uitgegroeid tot de grote snelle roofvissen die we nu kennen (hoewel er ook nog steeds veel haaien zijn die op de bodem leven).

