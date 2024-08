Kort nieuws: gooien met papegaaiduikers, slimme paarden en ingestorte piramide

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Kuikenwerpen

Beeld: Markus Kammermann/Pixabay.

Mensen in IJsland gooien jonge papegaaiduikers van kliffen, en daar hebben ze een goede reden voor. Momenteel is het tijd voor de vogels om hun nest te verlaten en naar de oceaan te vliegen. Maar door lichtvervuiling trekken er veel juist de andere kant op – naar de stad. Lokale bewoners redden deze verdwaalde kuikens door ze naar de kust terug te brengen en ze van de kliffen af te werpen.



Slimme paarden

Paarden zijn slimmer dan gedacht, een nieuwe studie wijst uit dat de dieren vooruit denken en plannen maken. Onderzoekers lieten twintig paarden een spel spelen waarmee ze eten konden verdienen. Door een kaart met hun neus aan te raken, kregen ze hun beloning. In de tweede fase kwam er een stoplicht bij. Als die brandde, had het geen zin om de kaart aan te raken; de paarden negeerden die regel en bleven hem de hele tijd aantikken. Maar zodra de onderzoekers straffen begonnen uit te delen voor een foute aanraking – door het spel 10 seconden stil te leggen – schakelden de paarden onmiddellijk van strategie en maakten bijna geen fouten meer. Volgens de onderzoekers wijst deze snelle aanpassing van strategie erop dat paarden een hoger cognitief vermogen hebben dan gedacht.

Ingestorte piramide

De ingestorte piramide. Beeld: Ramiro Aguayo/INAH.

Zware regenval in de buurt van het Pátzcuaro-meer in Mexico heeft een 1100 jaar oude piramide laten instorten. Het bouwwerk was kort daarvoor ook al beschadigd, extreme temperaturen zorgden ervoor dat er scheuren ontstonden in de stenen. Tijdens de stortbui kon het water via die scheuren naar binnenlopen waardoor een deel instortte. Het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis van Mexico is al bezig met herstelwerkzaamheden.

