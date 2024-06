Kort nieuws: rap smeltend Antarctica-ijs, bijzondere maanstenen en AI voor de rechter

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Warm zeewater bederft ijspret

© Planet Observer/Universal Images Group via Getty Images

Een alarmerende studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience, laat zien hoe opgewarmd zeewater het smelten van het ijs op Antarctica doet toenemen. Het water kan de ruimte tussen een ijsschots en de grond waarop deze rust binnendringen. Door de hoge temperatuur ontstaan er gaten in het ijs, waardoor nog meer warm water naar binnen kan sijpelen, et cetera et cetera. De computermodellen van de onderzoekers tonen zo dat een heel kleine opwarming van het zeewater al een heel groot effect kan hebben op het verlies van ijs.

Lees meer via The Guardian.

Maanstenen van de dark side

© CNSA/CLEP

Daar, op de grasvlakten van Binnen-Mongolië, gebeurde het vandaag (dinsdag 25 juni 2024): de Chinese ruimtemissie Chang’e-6 bracht voor de eerste keer maanstenen van de achterkant van onze natuurlijke satelliet naar de aarde. Dit gesteente kan ons mogelijk meer vertellen over de geschiedenis van ons zonnestelsel, en het verschil in geologie tussen de achter- en voorkant van de maan verklaren.

Meer informatie via BCC News.

AI voor de rechter

’s Werelds grootste platenlabels, zoals Sony Music Entertainment en Warner Records, hebben een rechtszaak aangespannen tegen Suno AI en Uncharted Labs (de ontwikkelaar van Udio). Suno AI en Udio zijn AI-systemen die worden getraind met bestaande muziek en die vervolgens zelf hitjes uit kunnen poepen als je ze hierom vraagt. En dat schiet bij de platenlabels in het verkeerde keelgat; ze eisen schadevergoedingen van maximaal 150.000 dollar (bijna 140.000 euro).

Lees verder via Wired.com.