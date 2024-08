Kort nieuws: nabije ster draait raar, nieuwe resten hobbitmens en duikende drone

Er is onwijs veel wetenschappelijk en technologisch nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Sterrensurprise

© Jani Närhi

Sterren bestaan uit superheet gas of plasma, en roteren anders dan vaste hemellichamen. Sommige gebieden draaien sneller dan andere. De zon roteert bijvoorbeeld sneller bij de evenaar, langzamer bij toenemende breedtegraden en het langzaamst bij de polen. V889 Herculis, op slechts 115 lichtjaar afstand van de aarde, is een vreemde eend in de bijt. De ster roteert het snelst op een breedtegraad van ongeveer 40 graden. De polen draaien langzamer, zoals verwacht, maar ook de evenaar roteert langzaam, wat zelfs in speculatieve computersimulaties niet wordt voorspeld.

Klein, kleiner, kleinst

© Yousuke Kaifu

In 2004 ontdekten wetenschappers op het Indonesische eiland Flores een nieuwe, uitgestorven mensachtige: Homo florensiensis. Hij was klein, zo’n 1,1 meter, maar had opvallend grote voeten – wat hem de bijnaam ‘de Hobbit’ opleverde. Recent vonden onderzoekers nieuwe resten van deze mensachtige op het eiland, met een ouderdom van ongeveer 700.000 jaar oud. En deze fossielen behoorden toe aan een dwergmens dat nóg een tikkie kleiner was dan de eerder ontdekte Homo florensiensis.

Vreemde vogel

Maak kennis met de Nezha-SeaDart. Een toestel, ontwikkeld door de Shanghai Jiao Tong University, dat van alle markten thuis lijkt te zijn. De hybride Nezha-SeaDart is in staat net als een eVTOL op te stijgen en te landen op zijn staart, zowel op land als op water. Ook kan het toestel met hoge snelheid in het water duiken waar het vervolgens taken kan uitvoeren. Als de Nezha-SeaDart weer boven water komt, heeft hij de optie om te vliegen zoals een normaal vliegtuig of te zweven zoals een drone.

