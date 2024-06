Kort nieuws: supermotortje, plastic sperma en gepantserde honden

Er is onwijs veel nieuws, meer dan waar KIJK over kan schrijven. In deze rubriek wijzen we je daarom graag op interessante artikelen uit andere media.

Plastic sperma

Beeld: Martin Wagner et al.

Een recente studie heeft aangetoond dat elke onderzochte sperma-sample van 40 mannen microplastics bevatte, zoals polystyreen, polyethyleen en PVC. Deze verontreinigingen, afkomstig van alledaagse materialen zoals piepschuim en plastic zakken, worden in verband gebracht met negatieve effecten op de menselijke gezondheid, waaronder hormonale verstoringen en mogelijk verminderde spermakwaliteit. Microplastics zijn overal aanwezig in het milieu en kunnen het menselijk lichaam binnendringen via voedsel, water en lucht. Klinkt allemaal niet goed, maar de onderzoekers benadrukken dat er meer research nodig is.

Hondenbescherming

Beeld: Dark Systems.

Mensen die zich in gevaarlijke situaties begeven – denk aan brandweermannen, politieagenten en soldaten – doen dat goed verpakt in allerlei beschermde kleding. Het bedrijf Dark Systems denkt dat de beschermende maatregelen voor politiehonden beter kan en komt met de K9 GEN4 ‘hel-mutt’. Deze lichtgewicht modulaire helm biedt bescherming tegen stof, lasers, en harde geluiden en kan onder meer worden uitgerust met LED-lampen, camera’s, luidsprekers, en een radio.

Simpel en sterk

Twintig jaar geleden bedacht Michael Arsenaeu de Avadi-motor. Een heel innovatief motorontwerp met veel minder onderdelen dan een normale verbrandingsmotor die daardoor lichter, eenvoudiger en efficiënter is en toch veel vermogen en koppel levert. In 2015 begon Avadi met de bouw en ontwikkeling en dat heeft nu geleid tot de 4-takt, Avadi MA-250. En die werkt zo.



