Kort nieuws: X90 draait met alle winden mee, implanteerbare microfoon, en een high tech-schutting

X90 draait met alle winden mee

Beeld: X1 Wind.

Het X90 offshore windturbineplatform, ontwikkeld door X1 Wind, draait zoals een windvaan mee met de wind, waardoor de installatie- en onderhoudskosten worden verlaagd. Het project, genaamd NextFloat+, heeft een subsidie van €13,4 miljoen ontvangen van de Europese Commissie, zodat de X90 kan worden getest op de Middellandse Zee. Het deels drijvende platform gebruikt één ankerpunt en kan daar omheen draaien en zich in de wind zetten. Voordeel van het systeem is dat de plaatsing en het onderhoud een stuk goedkoper zijn. Bovendien vangen de turbinebladen de wind van de achterkant waardoor de mast minder zwaar belast wordt. Het systeem is modulair en schaalbaar en er is een commerciële versie van 20 MW in ontwikkeling.



Voor meer informatie, bezoek: X1 Wind

Implanteerbare microfoon

Beeld: MIT.

Slechthorenden kunnen soms geholpen worden met een zogenoemd cochleair implantaat, een gehoorprothese waarvan een deel van de hardware aan de buitenkant van het hoofd zit. Helaas beperkt dat de gebruiker nogal tijdens bijvoorbeeld het zwemmen, sporten of slapen. Onderzoekers van het MIT hebben een prototype ontwikkeld van een compleet implanteerbare microfoon voor dat soort systemen. Deze microfoon, gemaakt van biocompatibel piezo-elektrisch materiaal, kan minuscule bewegingen van het trommelvlies waarnemen. De microfoon werkt net zo goed als commerciële hoortoestellen en kan geluiden binnen het bereik van menselijke spraak duidelijk opvangen. Er is nog wel wat ontwikkeling nodig voordat het systeem geschikt is voor langdurig gebruik.

Voor meer informatie, bezoek MIT.

High tech-schutting

Beeld: KWK Promes.

De opdrachtgever wilde in een rustige plek in Bremen een huis bouwen, maar er was één probleempje. Af en toe is er in de buurt een sportevenement en om ook dan de privacy te kunnen garanderen kwamen de architecten van KWK Promes met een creatieve oplossing. Met één druk op de knop kan een lange, gebogen tuinmuur worden dichtgeschoven, zodat het huis en de tuin volledig worden afgesloten. Als de sportfans weer naar huis zijn, schuift de muur terug en kan de eigenaar weer van zijn uitzicht genieten.

Check: KWK Promes