Nieuwe software op Amerikaanse luchthavens voorkomt vliegtuigcrashes

Ruim veertig luchthavens in de VS zijn sinds kort uitgerust met een nieuw systeem dat de luchtverkeersleiding waarschuwt wanneer een vliegtuig onbedoeld op een taxibaan dreigt te landen.

Wanneer de buschauffeur per ongeluk naast de busbaan op de autoweg gaat rijden, is dat niet zo’n groot probleem. Maar bij vliegtuigen is het een ander verhaal. Het komt namelijk wel eens voor dat een piloot een taxibaan, de weg tussen het platform en de start- en landingsbaan, aanziet voor een landingsbaan. Deze zogenaamde wrong surface events kunnen leiden tot botsingen met toestellen die daar staan te wachten tot ze kunnen vertrekken. De Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) heeft nu nieuwe software ingevoerd om deze ongelukken te voorkomen.

Verwarring

Het is natuurlijk de bedoeling dat vliegtuigen landen op de landingsbaan die is aangewezen door de luchtverkeersleiding. Start- en landingsbanen hebben ook unieke visuele kenmerken, zoals lichten en markeringen, die hen onderscheiden van taxibanen. Maar bij veel luchthavens liggen taxibanen parallel aan landingsbanen, waardoor piloten de twee soms door elkaar halen. Volgens de FAA vonden er tussen oktober 2016 en eind 2022 1641 van deze wrong surface events plaats in de VS, hoewel bij 83% van deze gevallen geen commerciële vliegtuigen betrokken waren.

Maar ook commerciële piloten maken wel eens een vergissing. Zo landde in 2006 een Continental Airlines 757 per ongeluk op een taxibaan van Newark Liberty International Airport en waren er vergelijkbare gebeurtenissen in 2009 en 2015. Gelukkig raakte niemand gewond bij deze incidenten, maar taxibanen zijn niet gebouwd om zware toestellen op te landen. Bovendien staan ze vaak vol met toestellen die staan te wachten op hun vertrek. Zo landde in 2017 een Air Canada A320 bijna op een taxibaan van San Francisco International Airport waar vier andere vliegtuigen stonden opgesteld om te vertrekken.

Effectief

43 belangrijke luchthavens in de VS zijn uitgerust met de ASDE-X Taxiway Arrival Prediction (ATAP)-software. Met grondradars en sensoren kan het nieuwe programma detecteren wanneer een inkomend vliegtuig ingesteld staat om op een taxibaan te landen. De luchtverkeersleiders krijgen dat dan te weten via een visuele en hoorbare melding en kunnen zo de piloten in kwestie waarschuwen.

Sinds de ATAP-software voor het eerst werd gebruikt, op Seattle-Tacoma International Airport in 2018, heeft hij al meer dan 50 wrong-surface events helpen voorkomen. Dit jaar zijn er al acht waarschuwingen geweest. “ATAP heeft tot nu toe al verschillende vliegtuigen omgeleid, van een kleine Cessna Caravan 208 tot een Boeing 757”, zegt Giovanni Dipierro, voormalig manager van de FAA’s Runway Safety Group, in een FAA-blogpost. “Dankzij dit nieuwe systeem kunnen we het risico op wrong surface events inperken en mogelijke botsingen tussen passagierstoestellen duidelijk verminderen.”

Bronnen: Gizmodo, Axios, Federal Aviation Administration

Beeld: formulanone