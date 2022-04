Robotische viervoeter Spot onderzoekt Pompeï

Behalve het in kaart brengen van de ruïnes, speurt de behendige robot Pompeï af naar ondergrondse ‘roverstunnels’.

Sinds kort wandelt Boston Dymanics’ bekende ‘robothond’ Spot door de overblijfselen van de ooit bruisende, Romeinse provinciestad Pompeï. De toerist uithangen is er voor de robotische viervoeter niet bij: het park zet Spot in om de staat van de ruïnes in kaart te brengen.

Lees ook:

Achterstallig onderhoud

In het jaar 79 sloeg het noodlot toe voor de Romeinse steden Pompeï en Herculaneum. Vulkaan Vesuvius, aan de westkust van Italië, barstte uit. Hierdoor kwamen duizenden mensen om het leven en hun ooit bruisende woonplaats raakte bedolven onder lava en as.

Sinds 1997 staan de Romeinse ruïnes op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Maar in 2013 tikte de VN-organisatie de Italiaanse overheid flink op de vingers: het gebied lag er – door mismanagement, budgettekorten en aanhoudende bemoeienis en rooftochten van de Italiaanse maffia – dusdanig slecht bij, dat er gedreigd werd de Romeinse stad van de lijst te schrappen.

De afgelopen jaren heeft Italië, met (financiële) hulp van de EU, maatregelen genomen om de historische site in ere te herstellen. Onderdeel daarvan is project Smart@POMPEI, waarmee Pompeï met technologische hoogstandjes een ‘slim archeologisch park’ moet worden.

Rovertunnels

In tegenstelling tot eerdere robots is Spot, de nieuwste aanwinst, behendig genoeg om zich een weg te banen door de smalle, oneven straatjes van Pompeï. De robot moet het park helpen de staat – of, eerlijker, de structurele gebreken – van de ruïnes verder in kaart te brengen.

Naast het monitoren van de ruïnes, speurt Spot Pompeï af naar ondergrondse tunnels gemaakt door zogenoemde tombaroli. Deze grafrovers gebruiken die tunnels om de ruïnes in te glippen. Daar stelen ze waardevolle objecten om die vervolgens voor veel geld te verkopen.







Bronnen: The Guardian, Artnet

Beeld: Archaeological Park of Pompeii