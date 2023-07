Waarom moet mijn laptop uit de tas op het vliegveld?

Na de aanslagen op 11 september werden de regels voor vliegtuigbagage flink aangescherpt. Maar na meer dan tien jaar moet bijvoorbeeld een laptop nog steeds uit de tas worden gehaald op het vliegveld. Waarom is dat?

Vroeger was vliegen een stuk eenvoudiger. Scanner, paspoortje, toedeledokie, prettige reis…. Maar nadat een paar idioten op 11 september 2011 gekaapte passagiersvliegtuigen op Amerikaanse doelen lieten neerstorten, werd alles anders. Broekriemen moeten af, schoenen uit, vloeistoffen van meer dan 100 milliliter in de ruimbagage, en een mes of nagelvijl in je handbagage mocht niet langer zijn dan zes centimeter. Klinkt allemaal logisch, maar een van de maatregelen die wat meer vragen oproept, is dat de laptop ook altijd uit de tas moet worden gehaald op het vliegveld. Alles gaat toch door de scanner?

Doorgelicht

Oude scanners zijn vaak zogenoemde dual-energy X-ray systems. Ze jagen röntgenstralen met een vermogen van zo’n 150 kilovolt piek door je tas en andere spullen op de transportband. Die worden aan de andere kant opgepikt door een detector en gaan daarna door een filter, dat de röntgenstralen met een lagere energie blokkeert. De overgebleven hoogenergetische röntgenstraling belandt in een tweede detector eronder. Een computer vergelijkt de beelden van de twee detectoren om onderscheid te kunnen maken tussen hoogenergetische objecten (zoals metalen) en laag-energetische, zoals de meeste organische materialen. Het resultaat wordt dan op een scherm getoond, waarbij de kleur afhankelijk is van het soort materiaal.

Verstoppen

Probleem is dat een batterij en soms ook bepaalde andere onderdelen te dicht zijn. Röntgenstralen kunnen daar dus niet goed in doordringen en in theorie zou iemand daar dus iets in of onder kunnen verstoppen. Als het apparaat uit de tas is, wordt dat al een stukje lastiger. De douane vraagt af en toe ook om het apparaat aan te zetten, om te checken of het het wel doet en de batterij dus een echte batterij is.

Nieuwe, veel duurdere 3D-scanners, die een tas van alle kanten door kunnen lichten, maken het uit de tas halen overigens overbodig.

Bronnen: Schiphol, IFL Science

Beeld: Anton Gvozdikov via Shutterstock | Robert Alexander via Getty Images