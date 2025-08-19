Dementie bij katten lijkt op alzheimer bij mensen

Katten kunnen dement worden, net als mensen. De afwijkingen in de hersenen van de dieren lijken op die bij mensen met alzheimer.

Katten op leeftijd worden vaak dement. Hoe vergeetachtig de dieren worden, is niet precies bekend maar ze raken verward, miauwen veel en slapen onrustig.

Onderzoekers van de University of Edinburgh bestudeerden de hersenen van 25 overleden katten. Sommige van de dieren waren dement toen ze stierven. In de hersenen van deze katten zagen de wetenschappers amyloïde. Dit eiwit hoopt zich ook op in de hersenen van mensen die de ziekte van Alzheimer hebben.

Verbinding verbroken

Bij de demente katten zat het eiwit bèta-amyloïde in de synapsen in het brein. Dat zijn de verbindingen tussen de zenuwcellen. In een gezond brein springen signalen via dit soort verbindingen over van de ene naar de andere zenuwcel. De opeenhoping van amyloïde blokkeert de signalen. Daarmee verstoren de eiwitten de werking van de hersenen. Herinneringen oproepen en helder nadenken wordt steeds lastiger.

De hersenen bestaan naast zenuwcellen ook uit andere cellen. Astrocyten en microglia bijvoorbeeld. Astrocyten zijn steuncellen die nodig zijn bij de groei van zenuwcellen en bij het herstellen van schade. Microglia zijn afweercellen: ze ruimen rommel op in het brein. Bij de katten met dementie zagen de onderzoekers dat de astrocyten en de microglia de aangetaste synapsen uit de weg ruimden. Ook dit zal niet helpen bij een goede werking van het brein.

Onderzoek naar dementie bij katten kan helpen om het leed bij toekomstige huisdieren te vermijden. Maar het kan ook mensen met alzheimer helpen. In de hersenen van menselijke patiënten klontert bèta-amyloïde samen tot plaques. Ook bij mensen verstoren de eiwitten het doorgeven van hersensignalen in de synapsen, waardoor het brein niet meer functioneert zoals het hoort.

Muizen met pensioen

Proefdieronderzoek naar de ziekte van Alzheimer maakt vaak gebruik van ratten en muizen. Maar knaagdieren krijgen van nature geen alzheimer. Daarom worden de proefdieren genetisch gemodificeerd, zodat ze toch de aandoening krijgen. Het zou wel eens veel slimmer en diervriendelijker kunnen zijn om te kijken naar demente katten.

Andersom kan ook. Nu we weten dat dementie bij katten lijkt op de ziekte van Alzheimer bij mensen, zou het interessant zijn om te onderzoeken of katten baat hebben bij behandelingen die ontwikkeld worden voor mensen.

