Deze 3D-printtechniek kan het verschil maken bij hartklepoperaties

Onderzoekers ontwikkelden een nieuwe methode om het hart van een patiënt na te maken. Ze wisten dit ge-3D-printe model zelfs een pompfunctie te geven.

Als een hartpatiënt onder het mes moet, dan is de behandeling idealiter op maat gemaakt voor die persoon. Maar er zijn tegenwoordig nog weinig manieren om dat te bereiken. Nu hebben technici aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) een methode ontwikkeld om het hart van een patiënt precies na te maken met een 3D-printer. Dokters kunnen zo’n replica gebruiken om het meest geschikte hartklepimplantaat te selecteren voor de patiënt.

Aortaklepstenose

Het onderzoeksteam denkt dat het 3D-hart vooral mensen met aortaklepstenose kan helpen. Bij deze aandoening is de aortaklep vernauwd, waardoor de bloedstroom naar de organen vermindert of blokkeert, met verhoogde vermoeidheid, flauwvallen, en zelfs hartfalen tot gevolg. Aortaklepstenose wordt vaak behandeld door kunstmatige kleppen te implanteren die ontworpen zijn om de aorta te verwijden. Maar vaak zijn deze nieuwe hartkleppen one-size-fits-all en niet aangepast aan wat de patiënt nodig heeft.

Hier kan het onderzoek onder leiding van Ellen Roche een belangrijke rol gaan spelen. Het team slaagde er namelijk in om de harten van patiënten met aortaklepstenose te 3D-printen. Met deze 3D-modellen konden ze verschillende maten hartkleppen testen. Het is mogelijk om van ieders hart een 3D-print te maken, dus in de praktijk zou je zo elke patiënt op maat kunnen helpen. Clinici gebruiken dit hart dan om het juiste type en maat hartklep te kiezen voor die specifieke patiënt. Op die manier voorkomen ze complicaties tijdens en na de operatie.

Hoger niveau

De onderzoekers gebruikten CT-scans van vijftien patiënten gediagnosticeerd met aortaklepstenose om tot een driedimensionaal computermodel te komen. Vervolgens maakten ze hier een 3D-print van met een op polymeer gebaseerde inkt. Met als resultaat een zachte, flexibele replica in de vorm van het originele hart. De onderzoekers slaagden er bovendien in om de aorta, de grote slagader die bloed van het hart naar de rest van het lichaam vervoert, te printen.

En het bleef niet alleen bij de anatomie. De wetenschappers wisten namelijk ook de pompfunctie na te bootsen. Daardoor tilden ze het hartmodel naar een hoger niveau. Om het namaakhart en de namaakaorta bevestigden ze een soort ‘mouw’, met aan de onderkant iets wat lijkt op bubbeltjesplastic met een heel precies patroon. Met een luchtpomp konden ze deze bubbeltjes vervolgens ritmisch opblazen, zodat het hart kon samentrekken, net als in het echt.

In het filmpje hieronder zie je hoe het ge-3D-printe hart pompt.

Hoofdonderzoeker Ellen Roche is trots: “Het was heel aanmoedigend om de bloedstroom en druk van de patiënt na te bootsen. We zijn niet alleen de anatomie van het hart aan het printen, maar ook zijn mechanica en fysiologie. Dat is het deel waar we zo enthousiast over zijn.” Door het toevoegen van de pompfunctie konden de onderzoekers ook een ziek hart met aortaklepstenose imiteren. Hierop konden ze vervolgens verschillende hartkleppen testen, om zo de ideale maat te kiezen voor de patiënt.

