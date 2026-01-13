Deze truc maakt fietsen minder zwaar

Het is weer de tijd van goede voornemens. Alleen is dat sporten zo zwaar. Er is een manier om je minder snel vermoeid te voelen.

Sporten is een vermoeiende bezigheid. Je zet je spieren aan het werk, plus je longen, bloedvaten, hart en andere cruciale lichaamsdelen. Je brein houdt in de gaten of je het niet al te dol maakt. Dan krijg je een signaal: pas op, je ademhaling en je hartslag rijzen de pan uit, je spieren draaien overuren. Veel gekker moet je het niet maken, doe liever even rustig aan.

Hoe zwaar je het hebt tijdens het sporten, hangt af van hoe getraind je bent. Een getraind lijf wordt minder snel moe. Maar ook van hoe je brein de training ervaart. Zwaar bijvoorbeeld, of goed te doen. En je hersenen kun je foppen, laten onderzoekers van de Université de Montréal zien.

Trillende benen

Ze lieten vijftien deelnemers een paar keer langskomen op het lab. Daar moesten ze fietsen op een hometrainer. Maar voordat ze konden beginnen, zetten de onderzoekers een trilapparaat op hun achillespezen en op de pezen bij de knie.

Het trilapparaat stond tien minuten aan, op een hoge of lage frequentie. Daarna moesten de proefpersonen drie minuten fietsen. De deelnemers trapten zo hard dat het voor ze voelde als een zware rit of als een gemiddelde fietstocht.

Na tien minuten trillen met een hoge frequentie hadden de fietsende proefpersonen een hogere hartslag dan na tien minuten trillen op een lage frequentie. Ook leverden ze meer vermogen. Terwijl de deelnemers zelf aangaven dat ze zich even hard inspanden. De proefpersonen sportten harder terwijl het even zwaar voelde.

Verkeerd signaal

Hoe kan het dat we een inspanning na tien minuten pezen trillen minder zwaar vinden? Dat is niet helemaal bekend. Uit een eerdere studie is bekend dat de hoge trilfrequentie de werking van de spierspoeltjes verandert. Die sturen signalen naar de hersenen, maar laten zich door het trillen wellicht om de tuin leiden.

Een andere verklaring is dat de zenuwuiteinden in het ruggenmerg van slag raken door de trillingen. Hoe dan ook zorgt tien minuten trillen ervoor dat er vanuit onze spieren een ander signaal naar de hersenen gaat. Met als resultaat dat we harder kunnen trappen voordat we denken: ‘Poehpoeh, is me dat even hard werken.’

Het kan interessant zijn om de inspanning die we ervaren kleiner te maken. Als je een training te zwaar vindt, is er een kans dat je ermee stopt. En dat je volgende week niet meer komt. Een training die lichter voelt, kan helpen om je aan het sporten te houden. Want als een training nog goed te doen is, is er een grotere kans dat je volgende week opnieuw komt.

