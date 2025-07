Een blik op het gebit verklapt hoe oud puppy’s zijn

De leeftijd van een puppy achterhalen is moeilijker dan het klinkt. Maar Nederlandse onderzoekers hebben nu een goede manier ontdekt: kijk naar het gebit.

Hoe oud is dat hondje? Tot voor kort was dat niet zo makkelijk te zeggen. Maar ook honden wisselen hun tanden. Dankzij onderzoek aan de Universiteit Utrecht kunnen dierenartsen aan het gebit van een hond zien hoe oud het dier is.

Bijna duizend pups deden mee aan de studie. Hun eigenaren moesten twee keer per week een foto maken van de tanden van hun hond. “Gewoon met de telefoon”, zegt onderzoeker Hille Fieten tegen KIJK.

Op de foto’s hielden de onderzoekers bij welke snijtanden er al gewisseld waren. Helaas bleven niet alle baasjes braaf bruikbare foto’s sturen. Ongeveer 700 pups haalden de eindstreep.

Honden wisselen hun snijtanden van binnen naar buiten, voegt Fieten toe: eerst de tanden in het midden, daarna worden de tanden aan de zijkanten vervangen.

Kleine honden wisselen laat

“Grote honden starten eerder met wisselen dan kleine”, viel de onderzoekers op. Daarom verdeelden ze de honden in vijf categorieën, van heel klein tot heel groot. “De meeste grote honden starten met wisselen wanneer ze vijftien tot achttien weken oud zijn.” Heel kleine honden, die als volwassen dier minder dan vijf kilo wegen, beginnen veel later. Pas rond week twintig.

Waarom wisselen de kleintjes zo laat? Dat weten de onderzoekers niet precies. “Het is ook opvallend dat we veel vaker gebitsproblemen zien bij kleine hondjes”, vertelt Fieten. Mogelijk zorgen de genen die de hondjes klein houden ook voor een minder goed gebit. En voor een late wissel.

Dierenartsen van de Universiteit Gent hebben intussen twee nog bredere studies naar het gebit van jonge honden gepubliceerd. Zij keken naar het wisselen van hoektanden en kiezen, maar ook naar het doorkomen van de melktanden bij heel jonge pups.

Tanden aanklikken

Krijgen alle hondenartsen van Nederland nu een informatieboekje toegestuurd dat uitlegt hoe ze de leeftijd van pups kunnen bepalen? “We zouden het willen inbouwen in Pet Scan”, zegt Fieten. Dat is het systeem waarin dierenartsen de gezondheid van hun patiënten bijhouden. “Het zou handig zijn als je kunt aanklikken welke tanden al gewisseld zijn. En dat het systeem vervolgens zegt: dan is de hond ongeveer zo oud.”

Het nagaan van de leeftijd van honden is belangrijk bij pups die uit het buitenland komen, benadrukt Fieten. Jaarlijks komen 50.000 hondjes naar Nederland. “Ze mogen pas de grens over wanneer ze vijftien weken oud zijn.”

Valse paspoorten

Fokkers hebben niet altijd zin om hun dieren vijftien weken lang te verzorgen. “En een pup van vijftien weken is al best groot”, zegt Fieten. Terwijl mensen het nou juist zo leuk vinden om een heel jong hondje te kopen. Dus is er een levendige handel in te jonge honden, die met vervalste paspoorten het land in komen.

Alleen worden pups die te jong op transport gaan vaak ziek, vertelt Fieten. Hun immuunsysteem is nog niet goed ontwikkeld. Als dierenartsen de leeftijd van pups makkelijk kunnen achterhalen, is de handel in te jonge honden beter te bestrijden, hopen de dierenartsen.

Bronnen: Universiteit Utrecht

Beeld: Joe Caione/Unsplash