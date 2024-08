Is zwemmen direct na het eten gevaarlijk?

Je haar groeit sneller in de zomer en plassen over een kwallenbeet helpt tegen de pijn. Waar komen zomerse wijsheden als deze vandaan? En belangrijker nog: kloppen ze? KIJK zoekt het uit. In deze aflevering: zwemmen direct na het eten is gevaarlijk.

Heb je lekker gegeten en wil je daarna de dag afsluiten in het water? Wacht dan minstens dertig minuten voordat je erin springt, is een veelgehoord advies.

De gedachte achter deze ongeschreven regel heeft te maken met de bloedsomloop. Na het eten zou er meer bloed nodig zijn voor het spijsverteringskanaal en dat zou ten koste gaan van het bloed dat naar je armen en benen stroomt. Bij te veel inspanning zouden dan zowel je spieren als je maag te weinig zuurstof krijgen, waardoor ze verkrampen. En dat is natuurlijk niet handig als je in het zwembad ligt en je hoofd boven water moet houden.

Nul bewijs voor de dertigminutenregel

Maar voor kinderen die niets liever willen dan na het eten gelijk weer het water in plonzen, is dat halve uur een flinke domper. Zeker als ze er later achter komen dat er nul wetenschappelijk bewijs bestaat dat de dertigminutenregel ondersteunt.

Sinds 1960 zijn er meerdere onderzoeken gedaan die stuk voor stuk geen relatie vonden tussen maaltijden en verdrinkingen. Na het eten gaat er wel inderdaad meer bloed naar je spijsverteringskanaal, maar je andere lichaamsdelen krijgen nog genoeg zuurstof om normaal te functioneren. Zeker als je alleen een beetje op het water dobbert en af en toe van de glijbaan roetsjt, heb je niks te vrezen.

Ga je fanatiek baantjes zwemmen? Dan kan het wel handig zijn om het eten even te laten zakken. Je maaltijd kan anders zomaar weer omhoogkomen… Maar datzelfde geldt ook bij andere intensieve sporten.

Beeld: iStock/Getty Images