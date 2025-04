Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Artistieke impressie van K2-18_b en zijn ster (een rode dwerg die kleiner en minder helder dan onze zon is). Beeld: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI), Nikku Madhusudhan (University of Cambridge).

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: voor het eerst een kolossale inktvis op film, een groot stuk kweekvlees, en sterke aanwijzingen voor buitenaards leven?

Kolossale inktvis voor het eerst in het wild gefilmd

Beeld: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute.

De kolossale inktvis is de grootste inktvissoort ter wereld. Hij kan naar schatting zo’n 7 meter lang en tot wel 500 kilo zwaar worden en daarmee is hij het zwaarste ongewervelde dier ter wereld. Hij werd in 1925 ontdekt toen er twee tentakels in de maag van een potvis werden aangetroffen. Maar honderd jaar na zijn ontdekking is er nog steeds weinig bekend over deze diersoort. Dat komt onder andere doordat er nog nooit beelden van een levende kolossale inktvis in zijn natuurlijke leefgebied zijn gemaakt.

Daar is nu verandering in gekomen. In maart filmden onderzoekers van het Schmidt Ocean Institute de inktvis in de buurt van de Zuidelijke Sandwicheilanden, in de Zuidelijke Oceaan. De onbemande onderzeeër SuBastian vond het dier daar op 600 meter diepte.

‘Kipnugget’ uit het lab is het grootste stuk kweekvlees dat in één geheel is gemaakt

De ‘kipnugget’ weegt 11 gram. Beeld: Shoji Takeuchi/The University of Tokyo.

Wetenschappers van de Universiteit van Tokio claimen het grootste stuk kweekvlees ooit te hebben gekweekt. Het is een stuk kippenvlees van 7 centimeter lang, 4 centimeter breed, 2,25 centimeter dik en 11 gram zwaar – vergelijkbaar met het formaat van een kipnugget. Dat melden ze in het vakblad Trends in Biotechnology.

Hoewel sommige bedrijven al hamburgers en gehaktballen maken van kweekvlees, zijn die opgebouwd uit veel kleinere stukjes. Die worden bijvoorbeeld aan elkaar vastgelijmd met eetbaar bindmiddel. Maar het zou beter zijn om in één keer een groter stuk vlees te kweken, want dan lijken de structuur en textuur meer op die van traditioneel vlees. En dat is nu dus gelukt.

Astronomen claimen ‘sterkste aanwijzingen’ voor buitenaards leven tot nu toe

Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge claimen dat ze de “sterkste tekenen van buitenaards leven tot nu toe” hebben gevonden. In de atmosfeer van een planeet buiten ons zonnestelsel hebben ze gassen gemeten die op aarde alleen door levende organismen worden geproduceerd. Ze benadrukken dat ze dus nog niet direct bewijs voor buitenaards leven hebben ontdekt.

